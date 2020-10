Quando aqui revelámos, o próximo jogo da série Yakuza, Yakuza: Like a Dragon, ainda não tinha data de lançamento concreta. Mas já se sabia que iria sair para as consolas de Próxima Geração.

Agora, surge a confirmação da data de lançamento.

Já se sabia de antemão que o próximo jogo da série que acompanha a máfia japonesa, a Yakuza, iria sair para as consolas de Próxima Geração. Agora, eis o momento em que foi revelada a data concreta de lançamento.

Efetivamente, a SEGA revelou recentemente que Yakuza: Like a Dragon vai chegar à Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 e Steam no próximo dia 10 de novembro.

Como devem ter reparado, a Playstation 5 não foi mencionada acima para o lançamento de novembro. Com efeito, a versão para a próxima consola da Sony Playstation, só chegará para o próximo ano, no dia 2 de março.

Convém referir que todos os jogadores que adquiram o jogo para a consola atual (Playstation 4), se vierem a adquirir a nova consola, terão acesso à versão do jogo otimizada para a Playstation 5 sem custos adicionais.

Convém referir ainda que Yakuza: Like a Dragon, será um título participante do sistema Smart Delivery da Xbox, o que faz com que o jogador que o adquira, tenha sempre a certeza que estará a jogar a versão otimizada para a plataforma que usa no momento.

O jogo

A ação de Yakuza: Like a Dragon decorre nas ruas da cidade de Yokohama, no Japão. Trata-se de uma aventura focada numa narrativa forte onde os condimentos dos jogos anteriores não poderão faltar.

Drama, combate corpo a corpo e com armas, tramas e traição serão alguns desses ingredientes que levarão os fãs da série nesta a viagem virtual até ao país do sol nascente.

Yakuza: Like a Dragon leva o jogador a vestir a pele de Ichiban Kasuga, um yakuza resmungão de baixa patente deixado à beira da morte pelo homem em quem ele mais confiava. Está criada a trama para uma vingança cega, certo? Pois, bem! É isso mesmo que vai acontecer neste RPG de ação.

O jogo conta ainda com as vozes de alguns atores consagrados, incluindo George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun e Elizabeth Maxwell.