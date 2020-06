O ano ainda está a meio e estamos agora a entrar no verão, mas o pensamento de muitos (gamers e não só!) já se encontra bem mais próximo do final de 2020, a antecipar o lançamento da nova Xbox Series X.

O lançamento da Xbox Series X será um dos momentos altos do ano para a Microsoft. Recentemente, Phill Spencer veio a público revelar um ponto de situação.

O final de 2020 aproxima-se a passos largos e com ele o lançamento da nova consola da Microsoft, a Xbox Series X e tudo o que isso acarreta.

A preparação de um lançamento de uma nova consola a nível mundial é certamente uma tarefa hercúlea. No entanto, a Microsoft está preparada. Pelo menos é isso que afirma Phill Spencer, numa entrevista recente num podcast americano.

“Is everything on track?” foi a questão chave da entrevista. E, segundo Phill Spencer a resposta é Sim!

Xbox Series X – está tudo preparado para o dia X!

Segundo o responsável máximo da Xbox o processo de preparação de comercialização da Xbox Series X está a decorrer bem e a companhia está preparada o dia X.

Aliás, Spencer revelou ainda que recentemente ocorreu uma importante reunião interna, incluindo a equipa de Hardware da Xbox, e na qual um dos assuntos em discussão foi a ‘supply chain’ da consola com vista a preparar o seu lançamento. Dessa reunião resultou o sentimento partilhado por Phill Spencer que, do lado do Hardware, tudo está ok e pronto.

Efetivamente, Phill Spender referiu que está plenamente convencido de que irão haver unidades suficientes para um lançamento mundial e abrangente.

E o termo abrangente adquire particular importância. A Microsoft quer evitar uma situação semelhante ao que sucedeu com o lançamento da Xbox 360, por exemplo. De recordar que demorou meses a chegar a certas zonas do planeta.

A Microsoft aprendeu definitivamente com o passado e o lançamento da Xbox Series X vai ser um evento mundial e abrangente, garante Phill Spencer.

E quanto ao Software? Relativamente a esta questão, Phill acrescentou que do lado do Software e da Plataforma as coisas também estão com um progresso bastante favorável. É assim de esperar que também não hajam problemas desse lado.

Quanto aos jogos, referiu que as coisas estão a avançar bem, mas também percebe que o período de confinamento e distanciamento social possam ter atrasado alguns processos.

Seja como for, Phill Spencer arrematou com a frase emblemática de que “Feels good about timeline, feels really good about this holliday“, referindo-se ao seu à vontade em atingir o objetivo da data de lançamento prevista.

O futuro dos eventos Gaming

Phill abordou ainda o cancelamento de eventos gaming, como a E3, por exemplo, devido ao Covid-19. Apesar do contacto com os fãs e consumidores promovido nesses eventos ser extremamente importante para a Microsoft (e restantes players no mercado), este ano as coisas terão de ser obrigatoriamente diferentes.

O que não será obrigatoriamente algo de mau. As marcas apenas terão de se ajustar. Efetivamente, as marcas e a Microsoft também, terão de chegar aos fãs de outras formas, igualmente abrangentes. E nada melhor que o online. Aliás, Phill reforça ainda que a grande maioria dos fãs é consumidora habitual de serviços online e que já está familiarizada com as suas ferramentas e como tal o torna-se mais fácil e rápido, chegar a todas essas pessoas.

Como nota final, Spencer revelou ainda um certo sentimento saudosista em relação aos’Launch Zero Hour’, como aconteceu com a Xbox 360, no Deserto do Mojave, e do seu íntimo desejo de os voltar a ter.

Jogos já anunciados para a consola: