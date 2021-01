Xbox revela próximas entradas no Xbox Game Pass

Um dos momentos mais desejados por quem tem uma subscrição do serviço Xbox Game Pass, é a revelação dos novos jogos prestes a entrar no catálogo do serviço da Xbox.

Pois bem, a atualização de janeiro já é conhecida.

Tal como temos vindo a acompanhar ao longo dos meses, a Xbox tem atualizado regularmente o seu catálogo de jogos disponíveis no Xbox Game Pass, com títulos bastante interessantes.

A lista de janeiro já foi dada a conhecer e conta com alguns jogos bastante empolgantes, nos quais se evidencia a estreia de The Medium.

Venham conhecer quais as novas chegadas que em breve estarão disponíveis no Xbox Game Pass para Consola, PC e Android (Cloud Gaming) para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Novas aquisições do Xbox Game Pass

The Medium (ID@Xbox) – 28 de janeiro: Xbox Series X|S, PC



Control – 21 de janeiro: PC Desperados III – 21 de janeiro: consola, PC, Android Donut County (ID@Xbox) – 21 de janeiro: consola, PC, Android Outer Wilds (ID@Xbox) – 21 de janeiro: Android Cyber Shadow (ID@Xbox) – 26 de janeiro: consola, PC, Android



Yakuza 3 Remastered – 28 de janeiro: consola, PC, Android

Yakuza 4 Remastered – 28 de janeiro: consola, PC, Android

Yakuza 5 Remastered – 28 de janeiro: consola, PC, Android

Momentos de Despedida

Entretanto, nem tudo são boas notícias, e em breve (a partir de dia 29 de janeiro) alguns títulos irão deixar o Xbox Game Pass.

A lista de jogos que deixa o serviço da Xbox é a seguinte:

Death Squared (Console)

Death’s Gambit (PC)

Final Fantasy XV (Console and PC)

Fishing Sim World: Pro Tour (Console and PC)

Gris (PC)

Indivisible (Console and PC)

Reigns: Game of Thrones (PC)

Sea Salt (Console and PC)