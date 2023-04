Xbox revela próximas entradas no Xbox Game Pass

A Microsoft revelou recentemente quais os próximos jogos a entrarem para o catálogo do serviço Xbox Game Pass. Venham ver conosco quais são.

Abril já vai a mais de meio mas, isso não impede que a Microsoft lance novos jogos no seu serviço Xbox Game Pass, certo?

Pois bem! É precisamente isso que foi disponibilizado pela companhia americana, ou seja, novos jogos a caminho do seu serviço. Venham ver quais...

A Lista

Podem ver de seguida a lista de jogos novos que chegarão em breve ao Xbox Game Pass na Consola, PC e Cloud:

Minecraft Legends – disponível hoje (cloud, consola e PC)

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly – 20 de abril (cloud, consola e PC)

Medieval Dynasty – 20 de abril – (Xbox One)

Homestead Arcana – 21 de abril (cloud, PC e Xbox Series X|S)

Cassette Beasts – 26 de abril (PC)

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition – 27 de abril (cloud, consola e PC)

The Last Case of Benedict Fox – 27 de abril (consola e PC)

Redfall – 2 de maio (cloud, PC e Xbox Series X|S)

Entretanto, foram ainda revelados os Xbox Game Pass Ultimate Perks deste mês, que incluem conteúdo dentro do jogo para The Elder Scrolls, MLB The Show 23 e Far Cry 5.

Tempo de dizer Adeus

Em sentido contrário aos jogos acima indicados, encontra-se também uma outra lista de jogos, que certamente deixarão saudades. Deixem-me relembrar-vos que todos eles podem ser adquiridos com 20% de desconto.

Assim sendo, no próximo dia 30 de Abril, a seguinte lista de jogos deixa o Xbox Game Pass: