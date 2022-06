Xbox revela próximas entradas no Xbox Game Pass

A Xbox acabou de revelar mais uma fornada de jogos a entrar para o catálogo do serviço Xbox Game Pass.

Nada melhor que receber o verão e o regresso das férias que com mais uns jogos novos, certo? Venham ver quais...

A Xbox divulgou recentemente uma nova lista de jogos a chegar (alguns já chegaram) ao catálogo do Xbox Game Pass, que ficarão disponíveis para todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço.

Venham conhecer a lista, encabeçada pelo titulo da EA Sports, FIFA 22.

Shadowrun Trilogy (ID@Xbox)

Shadowrun Trilogy já está disponível no Xbox Game Pass desde 21 de junho, tanto para Consola e Cloud.

The Shadowrun Trilogy compreende os 3 jogos da série, que se caracterizam por serem RPG com uma forte jogabilidade tática e que ocorrem num mundo futurista distópico, no qual a magia foi acordada e vive no meio de nós, trazendo à vida maravilhosas criaturas fantásticas e místicas.

Originalmente criado há 30 anos atrás como um RPG de tabuleiro, o universo Shadowrun adquiriu um estatuto de jogo de culto ao longo de mais de 3 décadas de existências.

Total War: Three Kingdoms

Disponível desde 21 de junho, para PC.

Total War: Three Kingdoms trata-se de um jogo da fantástica série de estratégia Total War, que recria antigos conflitos ocorridos na Antiga China. O jogo, como é característico da série, combina uma vertente estratégia de alto nível, com uma vertente mais militarizada apresentando confrontos em tempo real, com uma outra vertente de gestão e expansão do reino.

À medida que os jogadores vão conquistando novos territórios há uma necessidade de os ir desenvolvendo e construindo novas infraestruturas de apoio.

FIFA 22 (EA Play)

Disponível a 23 de junho para Consola e PC.

FIFA 22 dispensa apresentações e o facto de passar a estar disponível para subscritores do serviço EA Play é simplesmente fantástico.

Trata-se de uma excelente aquisição para quem ainda não experimentou o jogo da EA Sports. Todos os modos estarão disponíveis, como o viciante FUT (Ultimate Team), os frenéticos jogos de rua com Volta Football, uma imensidão de jogos rápidos, futebol feminino... tudo disponível no EA Play, para membros do PC Game Pass e Ultimate.

Naraka: Bladepoint

Disponível a partir de 23 de junho, para Consola, PC e Cloud.

Naraka: Bladepoint é um jogo de ação que pode levar até 60 jogadores a combates fantásticos inspirados em artes marciais orientais.

Com frenéticos combates corpo a corpo, apresentando uma ação que desafia a gravidade, incorporando vastos arsenais de armas de proximidade e de longo alcance, vários heróis lendários personalizáveis ​​com habilidades épicas e inspirados nas lendas do Extremo Oriente, Naraka: Bladepoint é o jogo a descarregar para apreciadores.

Far Cry 5

Estará disponível a partir de 1 de julho, tanto para Consola, PC como Cloud.

Com a ação a decorrer em Hope County, Montana, "Terra dos Bravos e dos Livres", este jogo correspondeu ao regresso de uma das mais fantásticas séries de ação em mundo aberto.

A história de Far Cry 5 conta como Hope County está a ser infestado por membros fanáticos de uma seita, com o nome de Eden’s Gate, que acredita que o Fim do Mundo se aproxima e com isso todos os seus habitantes estão em perigo. Eden’s Gate.

O nosso herói terá de enfrentar o seu líder, Joseph Seed e os seus irmãos, os Heralds, um a um para libertar a comunidade e retomar a paz a Hope County.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Entretanto, as tartarugas mais conhecidas do planeta também já estão disponíveis no Xbox Game Pass, com Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Assim sendo, quem tenha uma subscrição válida do serviço já pode jogar este titulo de ação, em Consola, PC e Cloud.

Este fantástico beat ‘em up reúne Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael, evocando o design icónico das tartarugas de 1987 e prestando homenagem aos jogos TMNT clássicos, tais como Turtles In Time.

Tempo de dizer Adeus

Tal como costuma ser normal, também as saídas do catálogo do Xbox Game Pass marcam este momento e a partir de 30 de junho, os seguintes jogos deixarão de estar disponíveis (não se esqueçam que ainda os podem adquiri com 20% de desconto):

FIFA 20 (Consola e PC) EA Play

Jurassic World Evolution (Consola e Cloud)

Last Stop (Cloud, Consola e PC)

MotoGP 20 (Cloud, Consola e PC)