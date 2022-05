Xbox revela próximas entradas no Xbox Game Pass

A Microsoft já divulgou quais os próximos jogos a entrarem no catálogo do Xbox Game Pass.

Mas há mais novidades que incluem o World Update IX: Italy & Malta para Microsoft Flight Simulator. Venham ver...

A Microsoft revelou recentemente uma nova lista de jogos que irão engrossar o catálogo de jogos disponibilizados gratuitamente no Xbox Game Pass, para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Assim sendo, o catálogo do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming, irá receber uma lista bastante extensa com jogos bastante diversificados para agradarem "tanto a gregos como a troianos" e que incluem Jurassic World Evolution 2 ou Farming Simulator 22, que estarão disponíveis desde o dia 1 do seu lançamento.

Lista de jogos a chegar:

Eis, sem demoras, a lista de jogos a chegar ao Xbox Game Pass ainda no decorrer deste mês de maio:

Her Story (ID@Xbox) – 17 de maio: PC

Jurassic World Evolution 2 – 17 maio: Consola, PC e Cloud

Little Witch in the Woods (Game Preview) (ID@Xbox) – 17 maio: Consola e PC

Skate (EA Play) – 17 maio: Cloud

Umurangi Generation Special Edition (ID@Xbox) – 17 maio: Consola, PC e Cloud

Farming Simulator 22 – 19 maio: Consola, PC e Cloud

Vampire Survivors (ID@Xbox) – 19 maio: PC

Floppy Knights (ID@Xbox) – 24 maio: Consola, PC e Cloud

Hardspace: Shipbreaker (ID@Xbox) – 24 maio: PC

Sniper Elite 5 (ID@Xbox) – 26 maio: Consola e PC

Cricket 22 (ID@Xbox) – 27 maio: PC

Pac-Man Museum+ – 27 maio: Consola, PC e Cloud

Jogos com Xbox Touch Controls

Entretanto, foi ainda divulgado que foram também acrescentados mais controlos de toque a 11 jogos para serem jogados através da Cloud:

A Memoir Blue

Contrast

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

Eiyuden Chronicle: Rising

Far: Changing Tides

Kentucky Route Zero

Loot River

Paradise Killer

Tainted Grail: Conquest

Townscaper

Visage

Tempo de dizer Adeus

Entretanto e como já tem vindo a ser hábito, existem também jogos que vão deixar o Xbox Game Pass em breve. Não se esqueçam que, caso pretendam continuar com estes jogos, podem adquiri-los com um desconto de 20%.

A lista dos títulos que abandonam o catálogo a 31 de maio, é a seguinte:

EA Sports NHL 20 (Consola)

Farming Simulator 19 (Cloud, Consola, e PC)

Knockout City (Console ePC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Consola, e PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Consola, e PC)

Yes Your Grace (Cloud, Consola, e PC)

Microsoft Flight Simulator

Entretanto a Microsoft também revelou o lançamento de World Update IX: Italy & Malta em Microsoft Flight Simulator, gratuitamente para todos os jogadores na Xbox Series X|S e PC com o Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows 10/11 e Steam e ainda no Xbox Cloud Gaming.

A equipa do Microsoft Flight Simulator aperfeiçoou esta área com os últimos dados geoespaciais disponíveis, incluindo a modelação de elevação digital, imagens aéreas e de satélite, e a modelação triangular de rede irregular (TIN) de 20 cidades, incluindo Roma, Nápoles, Veneza, e Milão. Esta atualização inclui quatro aeroportos artesanais, 94 pontos de interesse personalizados (POI) em Itália, 11 pontos de interesse personalizados em Malta, três viagens pelos arbustos, três voos de descoberta, e três novos desafios de aterragem.