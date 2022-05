Volt Black: A mochila que não o deixa ficar sem energia

Passámos o dia quase agarrados aos smartphones e isso reflete-se na autonomia dos dispositivos. O uso de powerbanks é uma solução, mas não é propriamente a mais prática.

E se a sua mochila tivesse capacidade de carregar o seu smartphone? Conheça a Volt Black, a mochila solar da Prozis.

Chama-se Volt Black e é uma mochila que tem a particularidade de tem um painel solar. Concebida para facilitar as suas deslocações diárias para o trabalho, a Volt da Prozis é uma mochila orientada para as exigências da vida profissional, com um toque de inovação e com "funcionalidades adicionais".

É super confortável, leve e bastante ajustável ao corpo.

A mochila solar Volt garante um bom espaço interno, com um compartimento grande para o seu portátil e tablet, um bolso de acesso fácil para os seus essenciais e um bolso secreto no painel dorsal para os objetos pessoais mais importantes.

Mochila tem painel solar de 4W

A tecnologia solar é agora mais portátil e conveniente do que nunca. A mochila solar Volt armazena e converte energia solar, o que te permite recarregar os seus dispositivos eletrónicos em movimento.

Quanto mais energia a mochila converte, mais poderosas e rápidas se tornam as suas funções de carregamento. Por isso, se costuma caminhar diariamente, esta mochila com painel solar integrado é, definitivamente, para si.

Especificações técnicas da mochila Volt Black

Pmax (voltagem em máxima potência): 4 W

4 W VOC (voltagem em circuito aberto): 5,2 V

5,2 V Vm (voltagem em operação): 5 V

5 V Im (intensidade em máxima potência): 0,8 A

Aproveite o desconto...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta mochila Volt Black com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Aproveitem as ofertas.