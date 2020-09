Xbox One: App para Android e iPhone vai permitir jogar títulos via streaming

A Microsoft está a apostar tudo no sucesso do seu segmento gaming. Assim, a empresa de Redmond lançou recentemente uma atualização para a aplicação Xbox para Android, versão beta, que permite aos utilizadores jogarem os títulos da Xbox One via streaming.

Mas agora a marca também está a melhorar a aplicação para iOS para permitir, assim, que os utilizadores também possam jogar no iPhone.

Nova app permite jogar títulos da Xbox One via streaming

A Xbox é uma das mais populares consolas do mundo, e no próximo dia 10 de novembro serão lançadas as novas Series X e Series S. Mas a Microsoft não deixa de investir nos seus atuais equipamentos.

Assim, a pensar na melhor experiência dos utilizadores e na ampliação de oportunidades, a empresa trouxe uma importante atualização à sua app Xbox. Desta forma, com a nova atualização, os jogadores poderão jogar títulos da Xbox One através de streaming, diretamente no smartphone.

Para utilizar esta funcionalidade na aplicação, o utilizador deverá também ter a consola.

O recurso chegou recentemente ao Android, na versão beta, e permite levar a experiência e adrenalina dos jogos da Xbox One até ao dispositivo móvel. Mas a funcionalidade também vai chegar para o iOS do iPhone.

Tom Warren do The Verge partilhou na sua conta do Twitter um vídeo onde mostra como funciona a app e o recurso para iOS.

A consola Xbox One funciona como um servidor e deve permanecer ligado durante o processo, mas não necessita de estar conetado na mesma rede da do smartphone. A Microsoft recomenda aos utilizadores que utilizem rede Wi-Fi (802.11 ac) de 5 GHz para obter uma experiência melhorada.

Desta forma, este recurso dá uma alternativa de ecrã aos utilizadores, podendo dispensar a televisão, por exemplo. Em suma é uma ferramenta semelhante ao Remote Play já existente na PlayStation 4, também disponível para iOS e Android.

A aplicação ainda se encontra em testes mas deverá ser disponibilizada ao público na versão estável em breve.