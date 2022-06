Xbox associa-se ao Pride Month com iniciativas especiais

O mês de Junho, é também conhecido como o Pride Month, ou seja, o mês em que é celebrada a igualdade entre todos os seres humanos seja qual for a sua orientação sexual.

Com inúmeras iniciativas a decorrerem por esse mundo fora em relação ao Pride Month, a Xbox decidiu também associar-se com várias iniciativas. Venham ver...

Segundo um estudo relativamente recente (ver aqui), mais de metade dos jogadores (52%) concordam que "a minha identidade nos jogos é um melhor reflexo de mim do que a minha identidade no mundo real", os videojogos são um meio importante que dá aos jogadores, especialmente os da comunidade LGBTQIA+, a opção de serem quem eles querem ser.

No ano passado, a Xbox produziu um lote limitado de comandos Pride e partilhou-o com jogadores e criadores LGBTQIA+ de todo o mundo. Embora a resposta ao comando tenha sido positiva, muitos pediram à Xbox que a tornasse universalmente disponível. E parece que as suas preces foram ouvidas.

No passado dia 1 de junho, num post do Xbox Wire, a Xbox anunciou o novo e customizável Comando Xbox Pride, que junta as bandeiras de 34 comunidades de uma forma incrível e entrelaçada para celebrar a união e a força das muitas comunidades LGBTQIA+.

Este novo comando, estará disponível para compra através do Xbox Design Lab a partir do dia 9 de Junho e durante todo o ano.

Mas há mais novidades pelo que o novo Comando Xbox Pride não é a única forma que a Xbox tem de celebrar as comunidades LGBQTIA+ durante o Pride Month. Também foi revelado que:

Partilhar como a Xbox + Microsoft retribui à comunidade LGBTQIA+. No ano que passou, a Microsoft doou mais de $8M a organizações que apoiam as comunidades LGBTQIA+. Hoje, a Microsoft e a Xbox anunciaram uma doação adicional de $170,000 para multiplicar as organizações LGBQTIA+, bem como acrescentámos a opção dos jogadores poderem doar os seus pontos dos MS Rewards a Mermaids, OutRight Action International, e National Center for Transgender Equality

Anunciar que Tell Me Why estará disponível gratuitamente para download e para jogar durante todo o mês de junho. DONTNOD, o estúdio por detrás de Tell Me Why também vai doar às duas organizações sem fins lucrativos: Transgender Law Center e Trans Lifeline, que oferecem recursos e apoio a pessoas trans, não binárias e genderqueer, e fazem livestreams.

Fazer Livestream no Canal da Twitch da Xbox, com alguns streamers LGBQTIA+ , como Nikatine, Dragtrashly, Lanieloveee, Itsmeholly, e IamBrandon.

Oferecer conteúdo In-game que inclui um novíssimo emblema e um novo nameplate em Halo Infinite, bem como liveries arco-íris com o franchise Forza

Roupas com coleção do Pride na Xbox Gear Shop e muito mais!

Adicionalmente, no dia 17 de junho, vai poder ser experienciado o Pride em VR com o evento metaverso "Pride has no borders" organizado por ativistas, jogadores e defensores das comunidades LGBTQIA+ na Microsoft, Team Xbox e organizações como a International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA World) e OutRight Action International. Podes RSVP em aka.ms/talkpride