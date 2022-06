NOS bate concorrência ao nível da rede móvel

No Mobile Network Experience Report Portugal de fevereiro de 2022, a Opensignal sagrou a NOS como vencedora em todas as sete categorias, destacando-a em experiência de vídeo, velocidade de upload e Disponibilidade de 4G.

Nas restantes categorias, a NOS foi vencedora em conjunto com outras operadoras.

Eleição da NOS teve como análise mais de 100 milhões de dispositivos em todo o mundo

No estudo, que decorreu entre 1 de setembro e 29 de novembro de 2021, a experiência do utilizador com as três operadoras nacionais foi avaliada em sete categorias:

experiência de vídeo

experiência de jogos

experiência do aplicativo de voz

experiência de velocidade de download

experiência de velocidade de upload

disponibilidade de 4G

cobertura 4G.

Através da análise e medição diária individual de mais de 100 milhões de dispositivos em todo o mundo, a Opensignal avalia a experiência do utilizador de rede móvel das principais operadoras a nível mundial.

Jorge Graça, CTO da NOS referiu que...

Esta distinção reconhece o compromisso da NOS em disponibilizar a melhor rede móvel em Portugal, investindo constantemente para entregar serviços de comunicações de excelência e proporcionar uma base robusta à transformação digital e desenvolvimento do país. As distinções internacionais que a nossa rede móvel tem obtido são a prova de que o forte investimento no desempenho e qualidade da rede móvel que fazemos é reconhecido e apreciado pelos nossos clientes, pelo que não poderíamos estar mais satisfeitos

Em janeiro, a rede móvel da NOS tinha já sido distinguida pela Ookla® como a mais rápida em Portugal, sendo a primeira operadora nacional a obter o galardão. O reconhecimento da rede da NOS como “Fastest Mobile Network” teve por base os resultados de mais de 185 mil testes realizados na plataforma Speedtest a utilizadores de todo o País e clientes das três operadoras nacionais, considerando as médias da velocidade de download e upload atingidas.

A rede móvel da NOS foi ainda distinguida na 18ª edição do Produto do Ano 2022 como a Oferta da mais avançada Rede Móvel, na categoria Experiência em Telecomunicações.