Warcraft 3 regressa no próximo ano com Reforged

Uma das promessas mais ansiadas pelos fãs de jogos da Blizzard é precisamente a da chegada da versão remasterizada de um dos seus melhores titulos de sempre: Warcraft 3.

Pois bem… Warcraft 3 Reforged, já tem data de lançamento.

Warcraft 3 é considerado, creio que de forma unanime, como sendo um dos poucos jogos imortais e que terão certamente o seu nome na Valhalla dos videojogos. A Blizzard, de forma a celebrar o sucesso deste seu jogo que já apresenta mais de 10 anos de vida, decidiu que está na altura de o voltar a lançar mas… com algumas novidades.

E como uma promessa é uma promessa, eis que a Blizzard veio recentemente revelar a data de lançamento de Warcraft 3 Reforged.

Pois bem fãs de Warcraft 3, o jogo chega no próximo dia 29 de Janeiro de 2020. Marquem nos vossos calendários!

Quando chegar o jogo virá também com a expansão The Frozen Throne o que é o mesmo que dizer que o jogo terá sete campanhas singleplayer ao longo de mais de 60 missões.

Reforged surgirá ainda com um embelezamente gráfico assim como melhorias ao nivel do sistema de emparelhamento, por via do serviço online da Blizzard, Battle.net.

Warcraft 3 Reforged já se encontra disponivel para pré-order na loja da Blizzard, com preços que são 29.99€ pela edição standard, ou 39.99€ para quem fizer a pré-reserva da Spoils of War Edition, que contém skins únicas de Arthas, Cenarius, Jaina, e Thrall.

A edição Spoils of War inclui ainda um conjunto de outros itens bónus para outros jogos da Blizzard, como por exemplo World of Warcraft, Hearthstone, ou Diablo III.

Principais features de Warcraft III: Reforged:

Melhorias gráficas: Warcraft III: Reforged traz o jogo que todos conhecemos com melhorias gráficas de acordo com o potencial gráfico das novas placas gráficas e capacidades de processamento.

Multiplayer Between Versions : Os jogadores poderão jogar online Warcraft 3, independentemente se jogam o jogo original ou Reforged.

: Os jogadores poderão jogar online Warcraft 3, independentemente se jogam o jogo original ou Reforged. Original Voice-overs : Reforged manterá as vozes originais do jogo, dandos assim mais autenticidade a este novo lançamento.

: Reforged manterá as vozes originais do jogo, dandos assim mais autenticidade a este novo lançamento. Rebuilt World Editor : O novo editor World Editor desenhado para dar força á comunidade de Warcraft 3 também chega com Reforged.

: O novo editor World Editor desenhado para dar força á comunidade de Warcraft 3 também chega com Reforged. Battle.net – Implementação completa da suite de Battle.net de forma a se poder usufruir na totalidade das mais-valias do serviço da Blizzard de emparelhamento. Além das soluções de patches, e updates.

Warcraft 3 Reforged, será lançado a 29 de Janeiro para PC e mais informações sobre o jogo poderão ser encontradas aqui.