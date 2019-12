Blaze: O Termoventilador da Prozis para os dias mais frios

Já conhece o novo termoventilador da Prozis? Fazer um bom trabalho depende de muitas variáveis. Além da motivação e empenho, o conforto é também fundamental para garantir a melhor produtividade.

Hoje apresentamos o blaze, o termoventilador da Prozis para garantir o melhor ambiente.

Está a pensar renovar o seu termoventilador ou comprar um novo? Temos uma sugestão para si da Prozis. Recentemente a empresa anunciou o Blaze, um termoventilador pequeno, mas potente.

O Prozis Blaze é perfeito para aquecer um quarto ou escritório, destacando-se também pelo facto de ser bastante silencioso.

É um equipamento compacto, com um design simplista e tem vários modos de ação. O primeiro modo é de ventilação (para circulação de ar), o segundo modo é de ventilação de aquecimento “baixo” e o terceiro é um modo é de alta potência.

Destaque ainda para o facto de ter um mecanismo de segurança importante. O termoventilador só funciona com a base assente no chão. Esta é uma opção importante para quem tem animais em casa, que podem derrubar o equipamento.

Principais características

Rotação 45º

Peso: 1060g

Power: 1000 w

3 modos de ação

Área de “cobertura” – 12 a 15 m2

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este termoventilador da Prozis com um desconto é de 10%… Para isso basta usar o voucher PPLWARE (que deverá colocar no passo 4 do checkout da sua encomenda).