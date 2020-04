Videojogos em quarentena

Comecemos pelo campeão de audiências CS GO. Conforme podem ver pela imagem retirada do Steam Charts, apesar de esta numa curva ascendente desde novembro, CS GO teve um boost extraordinário nos últimos 30 dias antes desta análise.

Mais de 1 milhão de jogadores e um acréscimo de quase 200.000 utilizadores nos últimos 30 dias parece não ser apenas uma coincidência.