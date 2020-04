Tem conta Revolut? Não precisa de a declarar no IRS! Mas…

Por esta altura os contribuintes têm de submeter a sua declaração de IRS. É também nesse momento que surgem algumas dúvidas sobre o que deve constar de tal declaração.

Se tem uma conta no Revolut fique desde já a saber que não é necessário declarar as contas deste serviço no IRS de 2019. No entanto, se investiu via plataforma de trading tem mesmo de declarar os seus rendimentos.

A Revolut foi lançada em julho de 2015, como uma alternativa digital aos grandes bancos. Através deste serviço é possível ter um cartão virtual ou físico. Destaque para o facto deste serviço não cobrar taxas em operações de pagamento, transferências nacionais ou internacionais e taxas de câmbio. Atualmente já aderiram, em Portugal, a este serviço mais de 400.000 utilizadores.

Em fevereiro deste ano, a Autoridade Tributária (AT) já tinha esclarecido que, o facto de a Revolut não ser um banco, deixa de ser necessário declarar as contas no IRS.

não tendo a Revolut operado enquanto instituição de crédito/banco em 2019, as respetivas contas são consideradas contas de pagamento e, como tal, os contribuintes detentores das mesmas não estarão obrigados a declará-las no Anexo J da Declaração Modelo 3 do IRS.

Se investiu na plataforma de Trading da Revolut tem de declarar rendimentos…

Contudo, não se esqueça: se investiu via plataforma de Trading, e recebeu mais-valias da venda de títulos ou dividendos, deverá comunicá-los na declaração de rendimentos.Estes lucros poderão estar sujeitos a tributação de acordo com as regras de impostos nacionais, sendo da sua responsabilidade compreender a forma como tem de os declarar e efetuar o respetivo pagamento de impostos.

A entrega do IRS em 2020, referente aos rendimentos de 2019, é feita até 30 de junho de 2020, independentemente da categoria de rendimentos do contribuinte.

Este lembrete não dispensa a consulta das disposições legais em vigor ou de obter mais informações junto da Autoridade Tributária e Aduaneira ou junto de um contabilista. Adicionalmente, e embora o suporte da Revolut não preste esclarecimentos relativamente a questões fiscais, está sempre à disposição para qualquer outro tipo de ajuda relativa à Revolut, revela a empresa.

