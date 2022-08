Vamos ao circo com Circus Electrique

Os Zen Studios e a editora Saber Interactive revelaram recentemente a data de lançamento de Circus Electrique, um RPG tático por turnos.

O jogo, que apresenta o circo como tema principal, pode vir bem a ser uma interessante surpresa, para apreciadores de jogos com mais requinte tático.

Os Zen Studios, sediados em Budapeste na Hungria, encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho: Circus Electrique.

Trata-se de um RPG tático que funciona por turnos e que apresenta um forte foco na narrativa, decorrendo numa versão alternativa da Londres Vitoriana.

Recentemente, os Zen Studios e a Saber Interactive (editora) revelaram a data de lançamento do jogo, 6 de setembro deste ano, e que o jogo será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

A história de Circus Electrique tem inicio quando um evento misterioso, denominado de “The Maddening”, ocorre em Londres. No seguimento desse evento inexplicável, as pessoas e habitantes de Londres, transformam-se em assassinos violentos transformando a cidade num banho de sangue.

Apenas os versáteis e corajosos elementos do circo poderão colocar um fim à chacina. Elementos esses que incluem, Sopradores de Fogo, Palhaços, Especialistas em Fuga e outros elementos do circo. Serão cerca de 15 os diferentes tipos de elementos do circo ao nosso dispor.

Escusado será dizer que cada uma dessas categorias apresentará as suas próprias habilidade, assim como os seus pontos fortes e fracos, cabendo ao jogador interpretar o seu uso no decorrer da ação. Em Circus Electrique, não haverá soldados nem guerreiros... serão os elementos do circo que salvarão o dia.

O jogo terá ainda uma faceta de gestão na qual o jogador terá de gerir o circo e os seus elementos, potenciando assim o "exército" à sua disposição. Poderá para tal recrutar novos talentos para o circo e criar novas habilidades ou novas performances para usar.

O objetivo é simples: proteger a cidade de Londres a todo o custo. Mas atenção. Apesar de se encontrar em curso uma guerra, o circo não para e as exibições continuarão...

Ao longo de 6 distritos da Londres Vitoriana, o jogador irá encontrar vários adversários pelo caminho, influenciados pelos habitantes e profissões locais e daquela época.

Existirá ainda em Circus Electrique um sistema de Devoção que influenciará cada artista de circo, tanto em combate como nas exibições do circo.

