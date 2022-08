6 emissões desportivas em simultâneo na mesma TV? A MEO dá…

A MEO acaba que anunciar um conjunto de novidades para oferecer uma nova experiência de futebol interativo. Setembro é sinónimo de mudança, de rentrées e de regressos e o MEO não se esqueceu dos seus clientes que gostam o futebol.

Com o MEO, o futebol vai ser mais interativo, emocionante e holístico, com jogos em simultâneo, replay dos melhores momentos, resultados em direto, dentro e fora de casa e de acordo com os desejos dos adeptos do futebol em Portugal.

Já pensou acompanhar seis emissões desportivas em simultâneo, no mesmo ecrã de TV? A partir de agora é possível na TV do MEO. Com o arranque da nova época futebolística, o MEO não quis ficar de fora das quatro linhas e promoveu uma nova experiência TV, mais inovadora e com maior interatividade em todos os ecrãs e plataformas, através de um conjunto de diversas funcionalidades diferenciadoras.

Principais novidades na TV do MEO

Possibilidade de acompanhar 6 emissões desportivas em simultâneo , no mesmo ecrã de TV, com o áudio da emissão selecionada.

, no mesmo ecrã de TV, com o áudio da emissão selecionada. Acesso rápido até 10 canais, permitindo ver em fullscreen o canal que pretende e sem perder a visão em conjunto de todos os jogos em simultâneo.

permitindo ver em fullscreen o canal que pretende e sem perder a visão em conjunto de todos os jogos em simultâneo. Através do Replay , e em simultâneo com a transmissão em direto dos jogos de futebol, os clientes podem aceder a uma linha temporal com os momentos mais relevantes assinalados em tempo real- como golos, lances perigosos, entre outros conteúdos -numa experiência única de navegação interativa sobre conteúdo em direto.

, e em simultâneo com a transmissão em direto dos jogos de futebol, os clientes podem aceder a uma linha temporal com os momentos mais relevantes assinalados em tempo real- como golos, lances perigosos, entre outros conteúdos -numa experiência única de navegação interativa sobre conteúdo em direto. Possibilidade de ver alguns jogos com o som ambiente do estádio (sem comentários), ou com os comentários de jogos internacionais na língua original.

Acompanhamento dos resultados em direto dos jogos de futebol em curso , através da app MEO GO, permitindo aos seus clientes seguir a cada momento as suas equipas e jogos favoritos

, através da app MEO GO, permitindo aos seus clientes seguir a cada momento as suas equipas e jogos favoritos Possibilidade de subscrição imediata de canais premium em mobilidade, através da app MEO GO, permitindo o acesso imediato, fora de casa, aos conteúdos mais apelativos.

Estas são algumas das funcionalidades que serão progressivamente disponibilizadas aos clientes através da box do Meo.

O MEO tem vindo a afirmar-se como uma marca que lidera na inovação tecnológica e que aposta na solidez técnica e na presença em multiplataforma. Com esta abordagem disruptiva, assente numa estratégia de inovação e diferenciação, o MEO proporciona aos seus clientes uma experiência de TV ainda mais interativa e imersiva, com mais conteúdos e maior engagement, no acesso ao desporto rei.