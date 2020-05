Valorant e a tecnologia anti-cheat da Riot: Vanguard

No passado dia 22 de abril deste ano, o Pplware lançou um artigo sobre as intenções da Riot Games se lançar nos eSports com Valorant.

No seguimento do artigo, alguns leitores colocaram alguns comentários interessantes sobre os processos de segurança da Riot Games e após entrarmos em contacto com “quem de direito“, parece que já há uma tomada de posição oficial acerca deste assunto.

Valorant vai ser o próximo porta-estandarte da Riot Games e isso está mais que visto na forma como a empresa está a gerir o jogo. Aliás, no passado dia 22 de abril lançámos um artigo sobre a direção que a Riot quer para o jogo, o que é o mesmo que dizer, os eSports.

No entanto, para que o jogo tenha sucesso nos eSports é necessário várias coisas. Regras, confiança, incentivos e segurança.

Pois bem, nesse nosso artigo que lançámos a 22 de abril, algumas questões levantaram-se acerca dos sistemas de segurança que a companhia pretende investir em Valorant, nomeadamente o seu sistema anti-cheat: Vanguard.

Achámos a questão interessante e entrámos em contacto com a companhia que respondeu agora, sob a forma de um post no seu blog, e pelas palavras de Paul Chamberlain, Anti-Cheat Lead do jogo:

“Temos feito atualizações em Vanguard para reagir aos novos desenvolvimentos na tecnologia de cheats. Uma dessas atualizações teve impacto negativo em jogadores legítimos, impedindo que jogassem Valorant porque Vanguard detetou uma vulnerabilidade de segurança que poderia ser explorada por cheats. Infelizmente, essa é uma declaração muito vaga, mas também não queremos sinalizar quais sistemas os criadores de cheats precisam superar (spoilers: esse vai ser um desafio constante para nós, mesmo que a gente seja fã de transparência).

Mas posso dizer o seguinte: ainda que a nossa tecnologia anticheats esteja a reagir rapidamente nessa guerra crescente contra os criadores de cheats, a clareza de informações que fornecemos a respeito das novas incompatibilidades não acompanhou esse ritmo. Estamos sempre a procurar mais informações para os casos em que Vanguard pede reinicializações múltiplas — provavelmente, isso significa que deve atualizar programas ou drivers inseguros. Além disso, estamos cientes da preocupação de vocês com Vanguard em execução 24/7 em segundo plano, e estamos focados em criar um recurso para desabilitá-lo completamente do tray de sistema enquanto Valorant não estiver a correr. É preciso reiniciar o computador com Vanguard em execução se quiser jogar Valorant, mas isso será mais fácil do que simplesmente desinstalá-lo todas as vezes (na prática, desabilitar funciona como uma desinstalação.)”

Esta afirmação é um claro sinal de duas coisas. Por um lado a Riot está ciente das preocupações e incómodos que o seu sistema Vanguard apresenta junto da comunidade e por outro lado, também significa que estão a fazer esforços no sentido de ultrapassar esses inconvenientes.

Uma coisa é certa… Valorant vai continuar a ser a grande aposta deste ano para a Riot Games.