França acusa a Apple de limitar o funcionamento da sua app StopCovid

Tal como outros países, a França também avançou com a sua aplicação móvel para o combate da COVID-19. Chama-se StopCovid e, à semelhança de outras do género, permite a monitorização dos contactos realizados pelas pessoas infetadas com a doença.

Mas parece que há um problema que não está a permitir que o recurso funcione tal como desejado nos iPhones. Desta forma, o país gaulês acusa agora a Apple de não se esforçar para tornar os seus equipamentos mais compatíveis com a aplicação.

Como mais uma forma de prevenção massiva desta pandemia, muitos países estão a recorrer a aplicações móveis de monitorização das pessoas infetadas. O objetivo é tenta determinar os contactos que fazem com outras pessoas. Por norma estas apps utilizam o Bluetooth para detetar equipamentos próximos, cujo proprietário então possa também ter sido infetado, devido a ter estado em contacto com alguém portador da doença.

A Austrália já lançou a sua app designada SafeCovid, assim como a Alemanha, como estratégia de contenção do vírus. Já em Portugal, há algo semelhante a ser ponderado, no entanto, parece que a maioria não abdicaria da sua privacidade em prol de uma app de vigilância do coronavírus.

Já noutro continente, a Índia anunciou que vai obrigar todos os funcionários, do setor público e privado, a usar a sua aplicação.

França acusa a Apple de não se esforçar para que a sua app funcione melhor

Nesta terça-feira a França apontou o dedo à Apple, dizendo que esta não se está a esforçar no combate do coronavírus, adianta a Reuters. O motivo apontado é que a empresa de Cupertino se está a recusar tornar os seus iPhones mais compatíveis com a app de monitorização francesa, designada StopCovid.

O problema é que os iPhones bloqueiam o acesso ao Bluetooth, exceto quando o utilizador esteja a executar a aplicação diretamente. Ou seja, caso a app esteja a ser usada em primeiro plano, o Bluetooth fica limitado para aquele recurso.

Assim, as autoridades francesas querem que a Apple altere as configurações dos seus smartphones, para que a app StopCovid aceda ao Bluetooth quando executada em segundo plano. Desta forma estaria sempre em pleno funcionamento. No entanto, de acordo com a França, até agora a gigante tecnológica recusou o pedido.

De acordo com as declarações do secretário de estado dos assuntos digital da França, Cedric O., à BFM Business TV:

A Apple poderia ter-nos ajudado para que a aplicação funcionasse ainda melhor no iPhone. Eles não desejam fazê-lo. Lamento isso, já que estamos num período em que todos estamos mobilizados para lutar contra a epidemia, e uma grande empresa que se está a sair bem economicamente, não está a ajudar um governo nesta crise. Consideramos que a supervisão do sistema de saúde, no combate ao coranavírus, é uma questão de governos e não necessariamente das grandes empresas americanas.

Por sua vez, um porta-voz da Apple na França recusou comentar o assunto.

O secretário de estado francês adiantou que a aplicação StopCovid deverá ser implementada a 2 de junho, independentemente da posição da Apple.

De acordo com os resultados do 1º trimestre de 2020, divulgados pela Kantar, na França o iOS é usado por 21,1% das pessoas, enquanto o Android está em 78,8% dos smartphones gauleses.