Unknown 9: Awakening chega a outras “plataformas”

O universo de Unknown 9: Awakening encontra-se em expansão abraçando outras plataformas, além do videojogo. E foi sobre esse tema que a Refletor Entertainment se centrou no seu comunicado recente.

Unknown 9: Awakening é um dos jogos em maior destaque neste final de 2024.

Com o desenvolvimento a cargo da equipa da Refletor Entertainment e apresenta-se como um jogo de aventura e ação com uma forte narrativa que dará "que pensar" aos jogadores que se aventurarem nesta obra de ficção.

Enquanto a espera pelo jogo continua (até Outubro), há muito por descobrir acerca de Unknown 9. E muitas aventuras, também. Todos elas incluem conexões com Awakening e muitas estão disponíveis gratuitamente. A emocionante primeira edição da série de banda desenhada Unknown 9: Torment apresenta Jaden Crowe, um jovem problemático que se envolve numa aventura alucinante.

Por outro lado, a 1ª temporada de Unknown 9: out of Sight segue podcasters paranormais que procuram pessoas comuns com conhecimento do Desconhecido.

Os dois primeiros capítulos da Genesis Trilogy de Layton Green contam a história de uma jovem astrofísica que se propõe a descobrir a verdade escondida do assassinato do seu mentor, enquanto as próximas webséries Unknown 9: Passage e Unknown 9: The Taylor Files se aprofundarão no Desconhecido.

Inúmeras aventuras esperam por ti. Estás pronto para desvendar as verdades esquecidas da Humanidade? Podem assistir ao trailer do Universo Narrativo de seguida:

Tal como vimos aqui ou aqui, Unknown 9: Awakening segue a jornada de Haroona, uma Questor com habilidades extraordinárias aproveitadas a partir da Fold, uma dimensão misteriosa que se sobrepõe à nossa. Ela deve proteger a humanidade dos Ascendants, que pretendem usar esta poderosa dimensão para alterar o destino da Humanidade.

Unknown 9: Awakening, o videojogo de ação e aventura baseado na narrativa da Refletor Entertainment está programado para ser lançado a 18 de outubro de 2024 para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC via Steam.