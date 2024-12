Jogos grátis no Playstation Plus para dezembro de 2024

Com o Natal a aproximar-se, e com os sapatinhos a começarem a rechear-se de presentes e prendas, eis que a Sony Playstation também tem algo para vos oferecer (a quem tenha uma subscrição válida do Playstation Plus).

O derradeiro mês deste ano, já chegou e, como é habitual, a Sony Playstation revelou os jogos que acabaram de entrar no catálogo do serviço Premium, Playstation Plus.

Dessa forma, venham saber quais os jogos que todos os subscritores válidos de o Playstation Plus podem começar a jogar, já desde ontem.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Podem ver de seguida quais os títulos que já estão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium desde o passado dia 17 de dezembro, ou seja, de ontem:

Sonic Frontiers para a Playstation 4 e Playstation 5

Forspoken para a Playstation 5

Rabbids: Party of Legends para a Playstation 4

WRC Generations para a Playstation 4 e Playstation 5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch para a Playstation 4 e Playstation 5

Jurassic World Evolution 2 para a Playstation 4 e Playstation 5

Coffee Talk para a Playstation 4 e Playstation 5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly para a Playstation 4 e Playstation 5

A Space for the Unbound para a Playstation 4 e Playstation 5

PHOGS! para a Playstation 4

Biped para a Playstation 4 e Playstation 5

Catálogo de clássicos (Premium)

E de seguida seguem os títulos, também já disponíveis, para os subscritores do PlayStation Plus Premium deste mês:

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge para o Playstation VR2

Sly 2: Bando de Espertalhões para a Playstation 4 e Playstation 5

Sly 3: Honor Among Thieves para a Playstation 4 e Playstation 5

Jak and Daxter: The Precursor Legacy para a Playstation 4 e Playstation 5