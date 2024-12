Casinos ilegais estão a utilizar o jogo Roblox para atrair crianças para apostas online

Os casinos ilegais estão a explorar o jogo Roblox de uma forma não muito ética... Estão a permitir que crianças apostem Robux, a moeda virtual do jogo, em jogos de sorte como slot machines e blackjack. Embora esses casinos não estejam alojados diretamente no Roblox, permitem que os utilizadores se registem através das credenciais do jogo.

O Roblox, jogo que conta com mais de 80 milhões de utilizadores diários, é particularmente popular entre crianças, das quais 42% têm 12 anos ou menos.

Segundo uma investigação recente da Sky News, sites como BloxFlip, Bloxmoon e RBLXWild recebem aproximadamente 2,8 milhões de visitantes mensais e gerem milhões em apostas. Estes casinos não verificam a idade dos utilizadores - basta afirmarem que têm 18 anos ou mais.

Um adolescente nos EUA revelou ter apostado cerca de 15 milhões de Robux (~180.000 euros) a partir dos 14 anos, muito abaixo da idade legal para apostar no seu estado.

Não sabia que estava a cometer um crime. Pensava que era apenas uma forma de ganhar dinheiro extra.

Disse ele. Este caso ilustra o impacto psicológico e financeiro do acesso precoce a este tipo de jogos, um problema acentuado pela falta de regulação.

Como funcionam os casinos? Os utilizadores criam uma conta no site do casino com as credenciais do Roblox. Os casinos obtêm acesso à conta Roblox dos utilizadores, transferem os seus Robux para uma conta sob o controlo do casino e, em troca, fornecem fichas virtuais para apostas. Estas fichas podem ser reconvertidas em Robux ou criptomoedas e depois trocadas por dinheiro real. Dados do Bloxmoon mostram que, desde o seu lançamento em 2022, os utilizadores perderam mais de 11,4 milhões de dólares no site.

Resposta das autoridades

A Comissão de Jogos do Reino Unido bloqueou o acesso a estes sites no país após a investigação. Contudo, as plataformas mudam frequentemente de domínio, e continuam a operar. As empresas por trás dos casinos demonstram desprezo pelas leis. Num chat oficial, um co-proprietário do BloxFlip afirmou que ser processado é "parte dos negócios".

O Roblox afirma não autorizar estes casinos e tomou medidas para desativar as suas atividades. A empresa colabora com autoridades federais e apresentou processos legais contra sites como o BloxFlip e o RBLXWild. Apesar disso, uma ação judicial coletiva nos EUA alega negligência por parte da Roblox, acusando a plataforma de não proteger adequadamente os seus utilizadores mais jovens.

Especialistas alertam que casinos não licenciados, como estes, são especialmente perigosos para menores. Jane Rigbye, da YGAM, afirma que a exposição precoce ao jogo pode levar a problemas de dependência no futuro.

Um utilizador relatou como um amigo ameaçou suicídio após perder 20.000 Robux (~240 euros) numa única aposta.

Não queríamos envolver adultos para não revelar os nossos hábitos de jogo.

Explicou.

Infelizmente, o fim deste problema não parece estar muito próximo...

Embora alguns casinos tenham fechado após exposições mediáticas, muitos rapidamente ressurgem em novos domínios. A dificuldade em responsabilizar os proprietários destes sites perpetua o problema.

O chefe executivo da Comissão de Jogos, Andrew Rhodes, salientou que estes operadores fazem parte do submundo do crime e apelou à colaboração de todos, incluindo pais e plataformas digitais, para mitigar os riscos.

Para as crianças afetadas, o impacto vai além das perdas financeiras. A adrenalina associada ao jogo pode tornar-se viciante.

