Trailer revelado para Den of Wolves

A equipa de desenvolvimento sueca 10 Chambers, revelou recentemente o trailer para o seu próximo jogo, Den of Wolves, um shooter futurista interessante.

A equipa de desenvolvimento responsável por Payday: The Heist ou Payday 2 revelou recentemente, no decorrer dos The Game Awards 2024, o trailer para o seu jogo Den of Wolves.

Den of Wolves é um FPS multiplayer cooperativo de até 4 jogadores que combina a tradicional abordagem de infiltração e engagement com um sistema inovador de hacking neural.

Trata-se de um shooter futurista que decorre em 2035 na cidade de Midway City, uma gigantesca metrópole situada no meio do Pacífico, no atol com o mesmo nome e que foi palco de uma grande batalha no decorrer da 1ª Grande Guerra Mundial, entre americanos e japoneses.

A cidade altamente corrompida pelo poder e ganância das grandes corporações reveste-se dum ambiente cyberpunk onde o dinheiro e lucro são os principais impulsionadores do quotidiano.

A cidade, foi desenvolvida após uma sucessão de ciberataques massivos levados a cabo pela IA que quase arruinaram a economia local em 2030. O que começou como uma zona segura para proteger infraestruturas tecnológicas e massa económica internacional rapidamente se tornou numa zona onde as mega corporações se movem quase sem controlo e sem limites.

Midway City torna-se dessa forma, terreno fértil para atividades mais... obscuras, tais como espionagem, sabotagem, assassinatos entre muitos mais.

"Mesmo tendo em conta que Den of Wolves não é um jogo de Mundo Aberto, fizemos um tremendo esforço no sentido de o recriar o mais amplo possível. Tivemos uma grande preocupação em dar contexto a praticamente tudo no jogo, desde a história detalhada sobre este mundo futurista até à própria presença e importância do jogador, passando pelas próprias marcar e corporações que abundam na cidade", afirmou J-T Holm co-fundador da 10 Chamber. "Mesmo que não seja um fã de seguir história dos jogos, todas estas histórias dão contexto e conteúdo à cidade e à ação que nela decorre."

Os jogadores explorarão vários distritos de Midway City, cada qual com os seus habitantes e, mais importante, com as corporações predominantes. Essas diferentes corporações controlam cada distrito a seu belprazer e com objetvos bem definidos.

O primeiro distrito disponível aquando do lançamento do jogo, será o Promise District, controlado pela poderosa USTMAN SACS Corporation. O Promise District apresenta um design vertical onde o status social determina a altitude em que as pessoas se movem (dos luxuosos níveis superiores reservados às elites corporativas até às favelas em deterioração mais abaixo).

É neste ambiente de extrema desigualdade social e apertado controlo corporativo que os jogadores se deslocam, tendo de ultrapassar avançados sistemas de vigilância e evitar as corruptas forças de segurança, de forma a conseguirem executar os seus golpes.

Den of Wolves será lançado algures em 2025 para PC.