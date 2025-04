Town to City: uma outra forma de construir uma cidade

Os estúdios independentes Galaxy Grove anunciaram recentemente o seu próximo jogo, Town to City. Trata-se de um City Builder com um enorme potencial para quem aprecia estes jogos e, por exemplo, Minecraft. Venham ver...

Apesar da temática (City Builder) não ser novidade para ninguém, Town to City aparenta um grafismo e um ambiente muito próprio que lhe proporciona forte potencial para se tornar num jogo bastante cativante.

A cargo dos estúdios independentes Galaxy Grove (criadores de Station to Station), Town to City é um jogo de construção de cidades repleto de charme, no qual os jogadores podem criar de raiz uma cidade mediterrânica do século XIX e ajudá-la a florescer numa sociedade próspera.

Town to City permite aos jogadores a gestão e personalização total de todos os elementos e construções do jogo, criando assim as condições para a criação da cidade perfeita. Perfeita segundo a visão e criatividade do jogador, mas que também terá de ser perfeita para cada cidadão da crescente população da metrópole.

O jogo não vai ter a clássica mecânica de construção com recurso a um gradeamento do terreno, como acontece noutros títulos. Dessa forma, a ausência dos grades no terreno, permite aos jogadores a colocação livre dos edifícios e infraestruturas criando assim a cidade como melhor entenderem.

A criação de bairros, de jardins, de avenidas, de zonas comerciais, entre muito mais, dependerá apenas da vontade e imaginação do jogador, havendo poucas restrições para tal. O que também passará pela componente mais estética e de embelezamento. Dessa forma, os jogadores poderão também configurar totalmente a iluminação, os jardins e parques arborizados e até mesmo as decorações das casas e prédios para criar uma cidade (ou certos bairros) mais ou menos estilosa de acordo com o seu gosto.

Não convém esquecer, no entanto, a satisfação dos cidadãos e à medida que a cidade floresce, é necessário atender às suas necessidades. Para tal, Town to City tem um vasto e diversificado leque de opções com o objetivo de manter o povo feliz e satisfeito. E tal pode passar por fornecer comodities para todos os tipos de pessoas, de agricultores a trabalhadores, de artesãos a ricos.

Há ainda que ter atenção às necessidade individuais de cada cidadão o que faz com que o trabalho do jogador não se fique apenas pela criação da cidade mas também pelo apoio dado à população.

O comércio e a indústria terão o seu lugar de destaque em Town to City o que faz com que essa seja mais uma preocupação para os jogadores. Parte da responsabilidade do jogador poderá passar por designar trabalhadores para determinadas obras e intervenções, pesquisar novos edifícios e decorações ou impulsionar o comércio na metrópole em crescimento.

À medida que a cidade cresce, também os seus limites vão se expandindo levando a uma necessidade de novos desenvolvimentos na agricultura e no turismo, ou seja, levando à criação de novas cidades.

Town to City é um City Builder que parece ter os condimentos necessários para se tornar numa agradável surpresa para os fãs deste tipo de jogos. Será lançado em 2025 para PC, ainda sem data de lançamento.