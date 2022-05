TOP 10: Estes são os jogos mais jogados no primeiro trimestre de 2022

O mercado dos videojogos está constantemente a receber novidades direcionadas para os vários géneros de jogadores existentes pelos quatro cantos do mundo.

Quem acompanha de perto este setor sabe que o portfólio já está bem recheado de várias opções. Mas, recentemente, foram divulgados os dez jogos mais jogados durante o primeiro trimestre deste ano de 2022.

TOP 10 dos jogos mais jogados no 1º trimestre de 2022

Uma recente pesquisa realizada pela empresa NPD Group revelou agora quais foram os jogos mais jogados, nomeadamente pelos jogadores norte-americanos, ao longo dos primeiros três meses deste ano de 2022. Foi através da sua conta oficial da rede social Twitter, que o diretor executivo da empresa, Matt Piscatella, partilhou uma tabela onde constam os 10 jogos mais jogados durante esse mesmo período.

Através da publicação vemos então que os jogos Minecraft, Grand Theft Auto V e The Sims 4 lideram a lista deste TOP 10, sendo que muitos dos títulos acabam por ser experiências essencialmente online.

Então, no TOP 10 dos títulos mais jogados do primeiro trimestre de 2022 temos, por esta ordem, o Minecraft (2009), Grand Theft Auto V (2013), The Sims 4 (2014), Fortnite (2017), Among Us (2018), Animal Crossing: New Horizons (2020), Call of Duty: Warzone (2020), Madden NFL 22 (2021), Call of Duty: Vanguard (2021) e NBA 2K22 (2021). E, como vemos, só da saga Call of Duty fazem parte da tabela dois títulos.

Curiosamente, e mesmo depois de anunciar o recorde de 13,4 milhões de cópias vendidas, o popular e recente jogo Elden Ring, da criadora From Software, não faz parte da tabela.

Piscatella diz que os títulos duradouros e as grandes produções vendidas como serviços e com aspetos sociais continuam a cativar os consumidores. No entanto o executivo adianta que tal realidade acaba por ser também uma barreira para os novos jogos. Mas estes, por sua vez, conseguem ter a ajuda da popularidade de alguns serviços como o Game Passe e PlayStation Plus.

Joga algum dos títulos deste TOP 10?