Thunder Tier One, shooter tático a chegar em breve

A equipa da Krafton encontra-se prestes a lançar o seu shooter, Thunder Tier One que aparenta estar bastante interessante e poder vir a ser uma boa surpresa para os fãs do género.

Venham conhecer mais do jogo.

Thunder Tier One encontra-se mesmo prestes a chegar sendo já no próximo dia 7 de dezembro que este shooter tático desenvolvido pela Krafton, chega ao Steam.

Trata-se de um shooter baseado em pelotões, com uma perspetiva top-down cuja ação decorre no final dos anos 90, do século passado. Os jogadores controlam um membro de uma equipa de elite de operações especiais (denominados de Operadores) que terão de participar nas mais variadas missões com o objetivo de travar os planos de uma organização terrorista chamada de SBR, no país fictício de Salobia.

O jogo contará com vários modos, cooperativo de até 4 jogadores, online (PVP, onde se destacam os modos Advance and Secure, DeathMatch ou Domination) ou campanha a solo.

Antes do início de cada missão, existirá uma fase de preparação, durante a qual os jogadores terão de preparar os equipamentos e armas a transportar. Dessa forma, irão poder selecionar inúmeros aspetos dos equipamentos e armamentos disponíveis.

Uma das principais preocupações da Krafton, segundo os seus responsáveis, é o realismo do jogo. Cada arma, em Thunder Tier One, terá atributos únicos, como o handling, o rate of fire, a velocidade da bala, o alcance efetivo do disparo e a pontaria do mesmo. Estas características, combinadas com o tipo de munição escolhida, determinarão a taxa de sucesso dos disparos assim como, a probabilidade de se conseguir penetrar os diversos materiais usados pelos inimigos.

Depois, durante os combates, terão de utilizar com mestria tanto esses equipamentos, como as skills táticas de cada membro do pelotão, em tempo real, de forma a conseguir neutralizar os inimigos e obter sucesso nas suas missões para as quais a sua equipa está destacada.

Segundo a Krafton, Thunder Tier One será um jogo aberto à comunidade e terá acesso a modding desde a data de lançamento, permitindo aos jogadores, adicionar ou alterar missões, armas, comportamentos de IA, equipamento e muito mais...

Pawel Smolewski, Diretor Criativo de Thunder Tier One, referiu que “Temos estado empenhados no desenvolvimento de Thunder Tier One e a equipa está extremamente excitada para poder finalmente partilhar o seu trabalho com a comunidade.”

Thunder Tier One será lançado, para PC (via Steam) no próximo dia 7 de dezembro.