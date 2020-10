The Wandering Village, um jogo de estratégia em movimento

A equipa de desenvolvimento suíça dos Stray Fawn Studio, revelou recentemente o seu próximo trabalho: The Wandering Village.

Trata-se de um jogo de estratégia algo peculiar. Venham conhecê-lo.

Os Stray Fawn Studio são uma equipa de desenvolvimento sediada em Zurique, na Suiça que, apesar de relativamente recente, já contam com o desenvolvimento de vários jogos:

Nimbatus – The Space Drone Constructor – simulador de condução de um drone espacial

– The Space Drone Constructor – simulador de condução de um drone espacial Retimed – arena multiplayer para até 4 jogadores que apresenta mecânicas como manipulação do tempo

– arena multiplayer para até 4 jogadores que apresenta mecânicas como manipulação do tempo Niche – um survival game, dedicado à sobrevivência de pequenas espécies animais, e que apresenta mecânicas de genética e hereditariedade.

The Wandering Village

The Wandering Village é um jogo de estratégia, do estilo de city building, no qual teremos de construir e manter uma cidade, mas que apresenta uma temática diferente.

Toda a ação decorre sob o dorso de uma gigantesca criatura que vagueia pelo seu mundo (estranho e alienígena), e que no seu caminho, passa por várias zonas distintas que apresentam as suas características próprias, como o clima, por exemplo.

Na história do jogo é-nos explicado que esta civilização teve origens no lombo deste gigante amigável, pois o mundo onde viviam foi misteriosamente invadido por plantas que espalham veneno no ar. Dessa forma conseguiram fugir aos gases mortais e reconstruir a sua sociedade.

E é aqui que o jogador entra em ação, na pele do líder desta nova nação e que tem como principal objetivo o de manter em segurança o seu povo e de agarrar esta segunda oportunidade para a sua sociedade.

Conforme podem ver pelo trailer que indicámos, a jogabilidade de The Wandering Village apresenta mecânicas muito semelhantes aos restantes RTS. Tem de se criar um local onde construir a nossa cidade, e a partir daí, criar as condições para que ela cresça. Há que recolher recursos, construir infraestruturas, manter a segurança, tratar do alimento e também, manter a nossa boleia satisfeita.

E isso passa por ter atenção à saúde e bem-estar da criatura, assim como manter um nível de confiança com ela. Será interessante ver como os Stray Fawn Studio vão proceder a esta mecânica de manutenção de confiança e entreajuda com o gigantesco ser que nos dá boleia.

Em princípio, The Wandering Village entrwrá em Early Access para PC na segunda metade do próximo ano.