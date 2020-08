Niche vai chegar à Nintendo Switch

Uma surpresa agradável e apresentando uma temática interessante, é o que se pode dizer deste jogo de survival, Niche.

Niche foi criado pela Stray Fawn Studio originalmente para PC e que agora se prepara para o lançar na Nintendo Switch.

Desenvolvido pelos estúdios indie, Stray Fawn Studio, Niche é um jogo de survival e estratégia que coloca o jogador com a responsabilidade de criar e manter em segurança, espécies animais criadas por nós.

A ideia é simples. Pegamos numa espécie com um número limitado de espécimes e numa localização relativamente reduzida e temos de a evoluir e fazer adaptar para que consiga manter-se e crescer.

Niche assenta a sua jogabilidade em redor da genética e da sua manipulação, dando particular importância aos cinco pilares de evolução de população animal: genetic drift, genetic flow, mutation, natural selection e sexual selection.

Grande parte do trabalho do jogador será, portanto, a de combinar as características genéticas adequadas para fazer com que as suas espécies animais sobrevivam e cresçam. Existem mais de 100 genes distintos que o jogador poderá “misturar” e ver no que dá.

No entanto, não será fácil. Isto, pois o jogo vai apresentar bastantes contrariedades para colocar o jogador em cheque.

Desde alterações climáticas, (Niche apresenta cinco distintos) a predadores e mesmo a situações de doença, o jogador terá bastantes desafios a ultrapassar e a genética poderá ser parte a solução chave.

Com a genética como ferramenta ao dispor, o jogador vai ter inúmeras formas de enfrentar as adversidades pelo que cada jogo será sempre diferente do anterior.

Mais de 100 genes para misturar no processo de criação!

E uma das adversidades poderá passar pela pobre capacidade reprodutiva da nossa espécie, pelo que o jogo assenta em sistemas genéticos reais de acasalamento.

Por outro lado, Niche apresenta ainda um sistema de mutações que a nossa espécie pode sofrer, uma mecânica de hereditariedade e muito mais …

Uma curiosidade importante de Niche, reside no facto dos Stray Fawn Studio referirem que, pelo facto do jogo apresentar um sistema genético baseado no DNA real, Niche encontra-se em uso por mais de 300 professores de biologia nas suas aulas.

Niche será lançado a 3 de setembro para a Nintendo Switch, existindo já uma versão disponível para PC (via Steam).