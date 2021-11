The Sims 4 revela Blooming Rooms Kit

Se existem jogos para os quais não são necessárias muitas apresentações, The Sims 4 é claramente um bom exemplo.

Mais que um jogo, The Sims 4 funciona, para muitos jogadores, como um escape ou alternativa ao seu próprio dia-a-dia, projetando cenários de "como seria a minha vida se...".

Recentemente a Electronic Arts revelou a chegada em breve de Blooming Rooms.

The Sims pode ser considerado como um marco de relevo no universo gaming. Trata-se de um jogo com uma temática bastante peculiar e distinta que o destacou de imediato na altura em que foi lançado o primeiro título da série, ocupando um nicho que na altura, ainda não existia.

E é extremamente interessante verificar como a própria série tem conseguido crescer tanto e em tantas direções, ao longo das suas mais de duas décadas de vida. E, pelos vistos ainda há muito mais caminho por desbravar... pelo menos é isso que Blooming Rooms Kit vem deixar bem claro.

Grande parte dos aspetos do nosso quotidiano ou da nossa vida está representada, de forma mais ou menos profunda, em The Sims 4. Aspetos como o trabalho, a educação, as relações amorosas, a constituição de família, os nossos gostos de desporto e hobbies, animais de estimação... enfim, um pouco de tudo o que se passa no nosso dia-a-dia pode ser reproduzido virtualmente em The Sims 4.

Com efeito, essas constantes adições que o jogo vai recebendo fazem dele um organismo vivo em constante evolução e, recentemente, foi revelada uma nova: Blooming Rooms Kit.

Blooming Rooms Kit

The Sims 4 Blooming Rooms Kit é o mais recente kit com curadoria de Simmers (fazendo parte de Season of Selves) que procura preencher os seus espaços com vegetação exuberante e criar um santuário moderno nas suas casas. O kit será lançado a 9 de novembro para PC e Mac via Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Blooming Rooms Kit introduz novas funcionalidades de gameplay chamadas Scenarios.

Não é necessário um polegar verde neste mais recente kit, já que os Sims são inspirados a trazer o exterior para dentro com plantas vibrantes que respiram um novo espaço.

Os jogadores podem deliciar-se com uma atmosfera relaxante de crescimento em todo o lado com detalhes inesperados e beleza natural, animar os teus espaços transformando itens domésticos regulares em decoração viva com a adição de uma folhagem encantadora.

Plantas em vasos e pendurados transformam qualquer quarto numa pequena fatia do paraíso, e com uma pletora de cores verdejantes, vai sentir-se como viver numa estufa literal.

Basicamente, cada jogador vai poder dar largas à sua imaginação mais verde e dessa forma criar os mais belos jardins interiores que a sua imaginação propuser-lhe.

Scenarios

Além de tudo isto, os Scenarios estão agora disponíveis para os jogadores como uma atualização de jogo base gratuita para o Sims 4 em todas as plataformas, oferecendo uma nova forma de os Simmers jogarem e explorarem.

Os Scenarios são histórias baseadas em objetivos no jogo onde a escolha de um jogador tem impacto no resultado – tal como na vida real! A atualização de hoje introduz Cenários de Desafio Finding Love After a Breakup e Making Money; bem como uma edição limitada Scenario, Too Many Toddlers.

O Sims 4 continuará a lançar novos Scenarios ao longo do tempo, com diferentes temas e estilos. Para mais informações sobre Scenarios, pode aceder aqui para ler o post de notícias sobre Scenarios.