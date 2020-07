The Outer Worlds vai receber Peril On Gorgon

Um dos melhores RPGs de ficção cientifica lançado nos últimos tempos, The Outer Worlds, esteve em destaque no recente evento da Microsoft, o Xbox Games Showcase.

Isto, pois o jogo vai receber em breve a expansão: Peril on Gorgon.

The Outer Worlds é um dos melhores jogos de aventura espacial que os últimos tempos revelaram.

O jogo é uma aventura de ficção bastante interessante combinando nas doses adequadas, uma história interessante com uma grande liberdade de exploração em cenários bastante generosos e onde encontramos bastantes personagens interessantes e divertidas. O combate não poderia deixar de estar presente e, além de intenso também traz uma certa inovação, conforme vimos aqui.

Este fantástico RPG, foi lançado para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e, infelizmente foi nesta última plataforma que não conseguiu atingir a qualidade das restantes (ver aqui).

Recentemente, o jogo esteve em destaque no evento online da Microsoft que revelou os próximos lançamentos de jogos para as suas consolas (com particular incidência na Xbox Series X): o Xbox Games Showcase.

Isto, pois o jogo vai receber em breve, Peril on Gorgon, o primeiro de dois DLCs a caminho.

Peril on Gorgon adiciona uma quantidade substancial de conteúdo ao universo sarcástico e bem-humorado do jogo através de uma novíssima aventura com um filtro noir que leva os jogadores ao asteroide Gorgon para investigarem a origem misteriosa de Adrena-Time.

Enquanto estiverem lá, os jogadores encontrarão novas armas e armaduras, habilidades, falhas e a mesma liberdade para abordar os diversos problemas que tornaram o jogo original tão empolgante.

Peril on Gorgon requer o jogo base e o jogador terá de ultrapassar Monarch para aceder ao conteúdo do DLC. Será lançado a 9 de setembro (os utilizadores do Xbox Game Pass receberão um desconto de 10% no DLC).