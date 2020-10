The Medium, o horror psicológico já tem data marcada

A Bloober Team é uma equipa de desenvolvimento de videojogos polaca que já tem alguma experiência em trazer títulos de valor ao mundo. The Medium será o próximo e é, tal como o nome deixa antecipar, um jogo de horror psicológico.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo que vai fazer de tudo para vos levar à loucura.

The Medium é um jogo de terror psicológico que se encontra a cargo dos estúdios da Bloober Team, sediados em Cracóvia (Polónia).

Creio que não se pode considerar a Bloober Team como sendo uma novata nestas andanças, até mesmo porque entre os seus projetos podem-se encontrar jogos como Blair Witch, The Observer: System Redux ou Layers of Fear 2.

The Medium é identificado pela equipa da Bloober como sendo um Third Person Psychological Horror Game (Jogo de Horror Psicológico na Terceira Pessoa) e será o próximo da lista. A avaliar pelas novidades conhecidas, o jogo parece já estar bastante avançado. Aliás, a data de lançamento do jogo já é conhecida e corresponde ao próximo dia 10 de dezembro, quando sair para Xbox Series X/S e PC.

The Medium, tal como o nome indica, coloca o jogador na pele de Marianne Severo, uma personagem que sofre de problemas do foro psicológico e que tem a sorte (ou o azar) de poder alternar entre o mundo dos Vivos e o reino dos Espíritos.

Essa mecânica de alternar entre o mundo dos Vivos e o mundo dos Espíritos será feito em tempo real, e durante o normal decorrer do jogo. Segundo o que se sabe, será graças às fantásticas capacidades de processamento da Xbox Series X que estas alternâncias são possíveis sem problemas de fluidez.

Através das capacidades psíquicas do nosso personagem, o jogador vai ter de resolver ‘puzzles’ e desafios em ambas as realidades, enquanto descobre segredos profundos que envolvem uma entidade chamada The Maw.

Apenas se sabe que The Maw, é um ser monstruoso e assustador que surgiu como fruto de uma grande tragédia. Talvez um espírito maligno? Quem sabe?

Uma curiosidade relativa ao jogo consiste no facto de a sua componente gráfica e estética ser inspirada no artista polaco, Zdzisław Beksiński, e das suas pinturas surrealistas e alternativas.

De forma a dar ao jogo um ambiente ainda mais sinistro e pesado, a banda sonora foi criada de raiz pelos compositores Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka.