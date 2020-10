Selpic Star A – Está a chegar “a impressora 3D mais económica do mundo” por 99$

A Selpic Inc é uma empresa associada às soluções de impressão digital que se prepara para entrar no mundo da impressão 3D. A impressora 3D Star A surge então como uma nova proposta que, segundo a marca, é “a impressora 3D mais económica do mundo”.

Em breve entrará em campanha de crowdfunding por 99 dólares.

Selpic Star A – a nova impressora 3D

A Selpic Star A apresenta-se como uma impressora 3D de código aberto ultracompacta e leve, que, além disso, é fácil de utilizar e configurar.

Estamos perante uma impressora dedicada a projetos mais pequenos, considerando que apenas mede 26 x 24 x 25 cm e pesa 3 vezes menos que uma impressora comum. Assim, pode ser transportada facilmente e colocada em qualquer lugar.

Segundo indicação da marca, esta é montada em quatro etapas simples que passam por apertar parafusos, ligar cabos e preparar os filamentos.

Os eixos X e Y têm uma precisão de 100 μm e o eixo Z de 50 μm. A espessura de cada camada pode variar de 0,1 a 0,2mm. A temperatura pode atingir os 100 ºC e pode ser instalada uma ponta de laser para fazer gravações em materiais como couro, madeira ou papelão.

O ruído feito pela impressora é de menos de 60 dB e, caso haja uma quebra de corrente, a impressão para e retoma no mesmo ponto, assim que voltar a ter energia.

Pode habilitar-se a ganhar já uma destas impressoras através do passatempo a decorrer.

A impressora estará disponível na plataforma Kiskstarter por 99 dólares, um preço com desconto para um número limitado de unidades. Pode ver toda a informação na página oficial.

Selpic Star A