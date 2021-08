Tempo de heróis com The Cruel King and the Great Hero

A NIS America anunciou recentemente a data de lançamento no Ocidente para The Cruel King and the Great Hero, uma aventura criada por Sayaka Oda, realizador de The Liar Princess e the Blind Prince.

Esta aventura chegará à Nintendo Switch e à Playstation 4. venham ver quando...

Será apenas em 2022 que os fãs ocidentais de Sayaka Oda poderão colocar as mãos na sua próxima aventura. Trata-se de The Cruel King and the Great Hero, um RPG para um jogador e que será lançado no Ocidente, para Playstation 4 e Nintendo Switch.

O jogo, desenrola-se numa perspetiva 2D side scroller e vem acompanhado no site por uma série de comics (para apreciadores), e apresentará uma banda sonora e qualidade artística que bebem inspiração de livros de infância.

The Cruel King and the Great Hero

A história de The Cruel King and the Great Hero conta como uma vez num passado distante, um herói corajoso lutou contra um dragão aterrorizador conhecido como o Rei Cruel, e acabou por sair vitorioso. No entanto, em vez de lhe dar o golpe de misericórdia, o herói decidiu cortar apenas um dos chifres do dragão: "Deves expiar os teus pecados!"

Nos dias que se seguiram, o herói passou algum tempo com o dragão enquanto este se curava, ambos tornaram-se bastante amigos.

Um dia, anos mais tarde, o herói sofreu uma ferida fatal, sobreviveu pela sua única filha, Yuu. Pediu ao seu bom amigo que criasse a sua filha e a tornasse numa grande heroína, e a poderosa besta deu-lhe a sua palavra de que cumpriria o desejo moribundo do herói.

A partir desse momento, o dragão tem vigiado Yuu, e servido como o seu protetor. Estando sempre por perto, Yuu com o seu dragão aliado, viveu muitas aventuras e cresceu forte e feliz. Mas eis que surge agora um perigo que ameaça esta paz e tranquilidade. O terrível passado do Rei Cruel surge e com ele alguns segredos antigos, anunciando novos julgamentos tanto para o rei como para Yuu...

The Cruel King and the Great Hero convidará o jogador a explorar um vasto conjunto de cenários encantadores, nos quais irá encontrar monstros e perigos inesperados assim como múltiplos puzzles para concluir.