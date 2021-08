Apple está a desenvolver o iOS 14.8… mas não vem aí o iOS 15?

A Apple tem neste momento em versão estável disponível para todos os dispositivos suportados o iOS 14.7.1 lançado no passado dia 26 de julho. Contudo, para programadores lançou já o iOS 15 beta 4. Portanto, estamos a poucas semanas de sair o novo sistema operativo para o iPhone e o atual, supostamente, iria fechar os seus serviços no iOS 14.7. Mas não, afinal parece que não, com o lançamento Xcode 13.0 beta 4 (13A5201i) um programador encontrou indícios do iOS 14.8.

Apesar de não ser estranho, é curioso perceber o que haverá para lançar já, que não possa esperar pelo próximo e que não possa ser uma nova versão do iOS 14.

Será que vem aí o iOS 14.8?

Depois da Apple ter apresentado o iOS 15 no evento para programadores WWDC 21, os utilizadores começaram a orientar a sua atenção para as muitas novidades que o novo sistema operativo promete trazer ao ecossistema Apple. Apesar disso, a versão oficial e estável continuou a receber atualizações de segurança e novidades para funcionalidades, entretanto disponibilizadas pela empresa.

A cerca de 4 semanas da apresentação do novo iOS 15 versão final, que sairá, como é hábito, no evento de lançamento do novo iPhone, a empresa parece querer colocar no mercado algo que não "cabe" no iOS 14.

Segundo o que foi agora descoberto, mais concretamente fragmentos no código da versão beta 4 do Xcode 13.0, a empresa de Cupertino deixou referências ao iOS 14.8. Quer isto sugerir que a Apple ainda trabalha na atualização. Bom, isso seria inédito, porque nenhuma outra versão passou do .7, esta iria ao .8 da versão.

Por falar no .7, uma versão tão tardia não é novidade. Se recuarmos ao início de setembro de 2020, no dia 1 a Apple lançou o iOS 13.7. Foi a versão que trouxe o Sistema de Notificações de Exposição à COVID-19. Portanto, por um motivo de força maior, o iPhone recebeu uma versão que normalmente já não tem espaço, pela proximidade da nova versão.

Mas o que poderá estar por trás desta versão?

Nada é ao acaso. Conforme sabemos, este ano a Apple anunciou que planeia dar aos utilizadores a possibilidade de escolha entre atualizar para o iOS 15, quando este for lançado, ou permanecer no iOS 14, com a promessa de receber atualizações de segurança importantes.

Software Updates iOS may now offer a choice between two software update versions in the Settings app. You can update to the latest version of iOS 15 as soon as it’s released for the latest features and most complete set of security updates. Or continue on iOS 14 and still get important security updates.

Portanto, segundo o que foi aqui dito, o iOS pode agora oferecer uma escolha entre duas versões de atualização de software na aplicação Definições. O utilizador pode atualizar a última versão do iOS 15 assim que for lançada para as últimas características e o conjunto mais completo de atualizações de segurança. Ou pode continuar no iOS 14 e ainda receber importantes atualizações de segurança.

O que terá a Apple na manga?