Sweet Anniversary, novo jogo para Game Boy português

Lembram-se do Game Boy? Lembram-se das horas intermináveis que passavam agarrados aquele pedaço de tecnologia que trouxe tanta felicidade e alegria a milhões de jogadores por todo o Mundo?

Pois bem, uma equipa portuguesa lançou recentemente um jogo para o Game Boy: Sweet Anniversary.

Qual tesourinho escondido no baú das nossas recordações, o mítico Game Boy é uma verdadeira relíquia que nos traz alegres recordações de tempos passados. Tempos esses que já não voltam, mas que para sempre persistirão nas nossas memórias.

Mesmo a propósito, os estúdios portugueses Moon Glimmer Studios lançaram recentemente o seu primeiro título e que é para Game Boy e computador, Sweet Anniversary.

Fundados em 2021, os estúdios Moon Glimmer Studios apresentam, segundo os seus responsáveis, como principal objetivo a exploração das potencialidades da narrativa em jogos para computadores e consolas.

Sweet Anniversary começou o seu desenvolvimento em ambiente académico por estudantes do curso da ESTG: Jogos Digitais e Multimédia (Carina Abrantes, António Lopes e Francisco Mateus) e segundo Carina Abrantes, "acredito que este projeto tem potencial”, sobre o qual ainda acrescenta “estou esperançosa que Sweet Anniversary abandone o título de um mero 'trabalho académico' e se tornar algo mais.”.

Sweet Anniversary trata-se de um jogo narrativo repleto de desafios e puzzles que aborda a relação de um jovem (Arthur), que completa 18 anos, com os seus pais. Arthur é o protagonista do jogo e uma forte componente do jogo, é trazida precisamente pela sua personalidade sarcástica. Personalidade essa, que se torna particularmente visível nas diferentes interações com o ambiente. A “amargura” disfarçada deste personagem contrastando com a própria narrativa do jogo prende atenção do jogador.

A ligação da família de Arthur com a música é outro aspeto importante em Sweet Anniversary. Nas estantes estão dispostos livros de música, um xilofone no quarto de Arthur, medalhas de concursos de piano do seu pai, entre outros elementos.

O jogo é uma experiência de jogo single-player muito ambiental, com um grande foco narrativo da vida de Arthur e o seu trajeto ao longo do dia do seu 18º aniversário.

O videojogo 2D foi feito tanto para ser jogado no PC como também nas próprias consolas Game Boy e Game Boy Color, tendo sido lançado recentemente na loja do itch.io.