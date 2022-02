Bill Gates acredita que a COVID-19 pode ser a última pandemia

Com a pandemia da COVID-19, muitos foram os especialistas e não especialistas que especularam sobre as suas antecessoras, bem como sobre as que poderão invadir-nos no futuro. Agora, Bill Gates deu também a sua opinião e disse que esta poderá ter sido a última pandemia enfrentada pelo mundo.

A justificação para esta opinião dada pelo filantropo estará compilada num novo livro escrito por si.

A COVID-19 surgiu sem aviso e rapidamente disseminou-se pelo mundo, obrigando pessoas e sistemas a adaptar a vida à nova realidade. Para Bill Gates, esta poderá ter sido a última pandemia enfrentada pelo mundo, e explica tudo num novo livro que lançará no dia 3 de maio.

No livro intitulado “Como Prevenir a Próxima Pandemia”, Bill Gates dá a conhecer os conhecimentos que adquiriu “tanto sobre esta pandemia como sobre como podemos impedir a próxima”. Embora as pandemias tenham sido uma constante na História da Humanidade e surjam sempre sem aviso prévio, Bill Gates crê, conforme escreveu numa publicação, que “a COVID-19 pode ser a última pandemia”.

Para que a próxima pandemia seja evitada e esta seja efetivamente a última, como diz o filantropo, é necessário garantir investimento. Na mesma publicação, Bill Gates menciona a melhoria contínua dos sistemas de saúde, inclusivamente dos países em desenvolvimento; a construção de um sistema global de vigilância de agentes patogénicos, por forma a monitorizar e extinguir os emergentes, garantindo que não se espalham descontroladamente; o financiamento do desenvolvimento e produção de vacinas e terapias, que permitirão uma ação mais imediata, no caso de surgir um agente patogénico capaz de provocar uma oura pandemia.

Recorde-se que, em 2015, durante uma TED Talk, Bill Gates referiu que “se alguma coisa matar mais de 10 milhões de pessoas nas próximas décadas é mais provável que seja um vírus altamente infecioso”.

