Subscrições de 12 meses do PlayStation Plus em promoção

Este mês é pródigo em promoções e boas oportunidades e recentemente a Sony Playstation revelou uma campanha que poderá ser interessante para quem tenha consolas Playstation e queira subscrever o Playstation Plus.

Já se encontra "no ar" uma promoção do serviço, em subscrições de 12 meses.

Existem várias mais-valias na subscrição de qualquer uma das modalidades do serviço Playstation Plus, tal como temos vindo a acompanhar ao longo do ano.

O final do ano costuma ser propicio a promoções interessantes e o serviço da Sony Playstation não foge à regra.

Com efeito, até ao próximo dia 20 de dezembro, quem comprar uma subscrição anual do PlayStation Plus Essential, do PlayStation Plus Extra ou do PlayStation Plus Premium, usufruirá de um desconto de 30€. Trata-se de uma campanha válida apenas em compras feitas na PlayStation Store mas... os jogadores poderão também aproveitar a promoção comprando os carregamentos de carteira disponíveis nos pontos de venda habituais, redimindo-os depois na compra das subscrições do PlayStation Plus na PlayStation Store.

ATENÇÃO: esta promoção é válida apenas para utilizadores sem uma subscrição ativa no momento da promoção.

Seguem de seguida os preços promocionais das 3 modalidades do serviço Playstation Plus:

PlayStation Plus Essential: inclui dois jogos a transferir por mês sem custos adicionais; descontos exclusivos na PlayStation Store; armazenamento na nuvem para as gravações de jogos e acesso ao modo multijogador online. Durante esta campanha, a subscrição de 12 meses estará disponível por apenas 29,99€ em vez dos habituais 59,99€;

Auscultadores sem fios PULSE 3D Grey Camouflage

Adicionalmente, e tal como anunciámos aqui, foi também revelado que os auscultadores sem fios PULSE 3D Grey Camouflage já se encontram disponíveis, para todos os interessados em jogar com mais estilo.

A edição PULSE 3D Grey Camouflage apresenta-se com um elegante jogo de cores em tom escuro e cinzentos, que lhe conferem uma beleza diferente de camuflagem tornando-o num complemento perfeito para o comando DualSense Grey Camouflage, do mesmo estilo e já disponível.

Os auscultadores sem fios PULSE 3D foram desenhados para oferecer o áudio 3D que a PlayStation 5 tornou possível graças à tecnologia de áudio 3D Tempest, e que mergulha os jogadores em paisagens sonoras para desfrutarem do som em 360º e lhes permite receber com uma maior precisão os sons do jogo.

Para além disto, os jogadores que tiverem uns auscultadores destes poderão ainda aceder a uma nova funcionalidade que lhes permite personalizar o perfil de som que preferirem, assim como alterar entre três ajustes pré-estabelecidos, desenhados para enfatizar os sons dos passos e disparos.

Como nota de rodapé, toda a gama PULSE 3D Grey Camouflage conta com uma autonomia de 12 horas.