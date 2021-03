Subscrição de 1 mês do PlayStation Now com 50% desconto

Tem uma PlayStation? Nunca experimentou o serviço PlayStation Now (PS Now)? Então aqui tem uma boa oportunidade!

A Sony Interactive Entertainment (SIE) lançou hoje uma campanha que permite ter a subscrição de 1 mês do PlayStation Now (PS Now) com um desconto de 50% na PlayStation Store. Aproveitem!

PlayStation Now (PS Now), o serviço que vai querer ter…

O PlayStation Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem, que dá aos jogadores acesso imediato a uma enorme coleção de mais de 700 títulos da PS4, PS3 ou PS2 na PlayStation5, na PlayStation4 ou num PC com Windows.

Do seu catálogo, que é atualizado todos os meses, fazem parte diversos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation, indies peculiares e aventuras familiares.

Este mês, por exemplo, juntaram-se ao catálogo de jogos do PlayStation Now (PS Now) os seguintes títulos:

World War Z

ACE COMBAT 7TM: SKIES UNKNOWN

inFAMOUS Second SonTM

SUPERHOT.

Com o PlayStation Now os jogadores têm a oportunidade de fazer streaming dos títulos disponíveis, de jogarem o quanto quiserem, guardarem o seu progresso e continuarem a jogar em qualquer um dos dispositivos onde o serviço está disponível. Poderão também optar por transferir para as suas consolas alguns jogos da PlayStation 4.

Quer optem por transferir ou por transmitir, a sua subscrição do PS Now inclui acesso completo a todos os modos multijogador online disponíveis.

A Sony anunciou que, a partir de hoje e até ao próximo dia 12 de março, a subscrição de 1 mês do PlayStation™Now (PS Now), o serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®, está com um desconto de 50% na PlayStation®Store, o que significa que, em vez dos 9,99€ habituais, os jogadores poderão agora adquiri-la por apenas 4,99€.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStationNow ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita.

Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, esse período experimental de 7 dias, que está disponível na PlayStation®Store.

Para além da subscrição de 1 mês do PlayStation™Now (PS Now), que está disponível na PlayStation Store com um desconto de 50% até ao próximo dia 12 de março, estão ainda disponíveis os seguintes tipos de subscrição, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Store: 24,99€ por trimestre; ou 59,99€ por ano;

