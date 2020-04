Numa resenha sobre este título, poderíamos dizer que Streets of Rage é uma série de videojogos que combinam os esforços de vários heróis que tentam livrar uma cidade do domínio de um sindicato do crime. Na verdade, estamos perante uma verdadeira saga de culto dos anos 90 e que está prestes a regressar! Axel, Blaze e companhia estão prontos para a ação.

26 anos depois do último lançamento original, a série chega às consolas de última geração. O jogo Streets of Rage 4 tem já data de lançamento.

Streets of Rage 4: Saga de Culto

Da trilogia original, lançada nos anos 90 pela SEGA, são os dois primeiros títulos que usufruem de maior fama entre os verdadeiros fãs. Seguramente vão-lhe voltar as memórias das intermináveis horas de pancadaria, do stress que era ser chamado para almoçar e deixar a consola ligada (na altura saves ainda era algo distante). Além disso, quem não “rezou” aos céus para que a luz não fosse abaixo?

Assim, vá aquecendo as mãos que o Streets of Rage 4 está a caminho e vai passar por todos os Bosses (especialmente quando se arriscava no modo Very Hard).

Pancadaria até lhe doer os dedos

Conhecida como Bare Knuckle no Japão, a saga Streets of Rage destacou-se pelos seus ambientes gráficos e pela influência da dance music da época. Segundo as suas memórias, reconhecerá composições da autoria de Yuzo Koshiro (Beyond Oasis, The Revenge of Shinobi, entre muitos outros) e Motohiro Kawashima (Shinobi II, Batman Returns, versão Master System, entre outros), e pelo ritmo frenético a que os jogos de beat em up se desenrolavam.

Desta vez, teremos um novo estilo visual, com desenhos criados pela equipa por detrás do remake de Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Contudo, o ritmo de jogo, esse, parece manter-se, pelo menos pelas imagens partilhadas pela produtora.

Conforme o habitual, a aventura poderá então ser levada a cabo a solo ou em equipa. Assim, o jogador terá vários modos de jogo: Story Mode, Arcade Mode e o clássico Battle Mode. Com 5 personagens jogáveis, e com outros personagens retro que poderão ser desbloqueados, o título promete muito, mas mesmo muito para todos os fãs.

Segundo o que foi veiculado pela produtora, o jogo será lançado a 30 de abril para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Por Sérgio Gonçalves para o Pplware.

Streets of Rage 4