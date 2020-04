Amazon coloca câmaras térmicas nos armazéns para detetar febre nos colaboradores

Nesta fase de pandemia, e uma vez que se estima que o comércio possa ir abrindo aos poucos em breve, é fundamental que as empresas não facilitem e tomem as mais eficazes medidas de prevenção. E isso aplica-se ainda mais a grandes empresas com uma quantidade significativa de trabalhadores, como é o caso da Amazon.

A empresa de serviço de entregas, em entrevista à Reuters, referiu que como precaução e para evitar surpresas, colocou câmaras térmicas nos seus armazéns, para detetar rapidamente casos de febre.

Armazéns da Amazon com câmaras termais que detetam se os funcionários têm febre

A Amazon começou a colocar câmaras térmicas nos seus armazéns, como forma de conseguir detetar se os seus funcionários apresentam temperaturas altas.

Em exclusivo à Reuters, os funcionários da empresa de encomendas indicaram que esta iniciativa visa acelerar a triagem de quem esteja com febre e que possa estar infetado com o vírus SARS-CoV-2.

As câmaras conseguem medir a quantidade de calor que as pessoas emitem, comparativamente ao ambiente. Este sistema facilita o processo uma vez que não exige um contacto próximo com as pessoas.

A medida vem no seguimento da notícia de que vários funcionários dos mais de 50 armazéns da Amazon nos EUA, estariam infetados com COVID-19. Como consequência, vários trabalhadores deixaram o emprego para salvaguardarem a sua saúde e segurança.

Então, as câmaras pretendem preencher a lacuna existente, transmitindo aos colaboradores uma maior confiança na contenção da propagação do vírus.

Nas últimas semanas a empresa implementou o sistema de câmaras térmicas em pelo menos 6 dos seus armazéns fora de Los Angeles e Seattle. Estas câmaras também vão substituir os termómetros à entrada de muitas das lojas Whole Foods da Amazon.

No entanto, caso a câmara detete alguém com temperatura alta, será aplicada a verificação através do termómetro de testa, como forma de determinar a temperatura exata da pessoa. Isto porque o método tradicional é mais preciso.

Segundo a opinião de alguns trabalhadores, este sistema de câmaras termais é muito mais rápido e sem necessidade de estar perante um ecrã. As câmaras ligam-se a um computador e, à distância, um funcionário poderá ir analisando os resultados.

