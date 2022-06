Stray : a aventura de um gato na grande cidade já tem data marcada

Em desenvolvimento pelos franceses dos BlueTwelve Studios, Stray é um jogo bastante curioso sobre um gato perdido numa grande metrópole.

O jogo acaba de receber a sua data de lançamento oficial. E já está próxima!

Após mais de 2 anos de desenvolvimento, a equipa francesa dos BlueTwelve Studios acaba de revelar a data de lançamento do seu jogo, Stray.

Stray, que começou com o nome de código "HK Project", tem um percurso já algo longo, tendo sido revelado co-fundadores dos BlueTwelve Studios (Koola e Viv) em 2020.

Em Stray, os jogadores terão de controlar um gato nas ruas de uma grande cidade numa perspectiva de terceira pessoa. Bem...controlar talvez não seja a palavra certa, uma vez que, tal como na realidade, controlar um gato não é pera doce.

Perdido, só e longe da família (ninhada), este gato vadio (Stray em português significa Vadio) tem de desvendar um mistério antigo para conseguir fugir duma cidade futurista, habitada por robots. É um local repleto de armadilhas e perigos e todas as habilidades do pequeno felino serão essenciais para conseguir fugir desta estranha cidade e reunir-se com a sua família.

Desde o arranque do projeto que os BlueTwelve Studios tiveram uma particular atenção às animações e controlos do felino, de forma a potenciar uma real experiência de viver pelos olhos de um gato. Miko, o responsável pelas animações do gato em Stray, levou o desafio a peito e consumiu horas a fio de imagens e vídeos sobre os movimentos dos felinos, para reproduzir da melhor forma no jogo.

Muitos dos programadores dos estúdios têm gatos e grande parte da inspiração para o jogo veio da observação de dois pequenos felinos em pleno estúdio (Oscar e Jun). Aliás, muitas dessas interações foram mesmo reproduzidas para o jogo.

Uma curiosidade de Stray é o facto do gato, no decorrer do jogo, criar laços de amizade com um drone, chamado de B-12. Dessa forma, ambos exploram aquela cidade sinistra e resolvem os vários desafios que se lhes vão deparando. Aliás, os responsáveis referem ainda que a inclusão do Drone B-12 que segue o gato por todo o lado, abre portas para toda uma nova camada de formas de interação com o meio ambiente e outros personagens.

Stray será lançado a 19 de julho deste ano para Playstation e PC, e estará disponível no mesmo dia para membros do PlayStation Plus Extra e Premium.