Instagram está alegadamente a tapar publicações sobre o aborto

A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos relativamente ao aborto puxou o assunto para a agenda pública e intensificou o debate. Agora, o Instagram está a tapar algumas publicações que o mencionam.

Em alguns casos, exige que os utilizadores confirmem a sua idade para aceder aos conteúdos.

A questão do aborto é por si só fraturante a divide opiniões e perspetivas de forma muito vincada. Com a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos relativamente à possibilidade de as mulheres abortarem, o assunto adquiriu uma enorme dimensão e o debate intensificou-se.

Nos últimos dias, o Instagram tem ocultado publicações que mencionam a interrupção da gravidez, chegando mesmo a exigir que os utilizadores confirmem a sua idade para poderem aceder aos conteúdos.

Por exemplo, numa publicação feita por uma página com mais de 25.000 seguidores, onde se lia sobre “Abortion in America How You Can Help” (em português, “O Aborto na América Como Pode Ajudar”), os utilizadores encontravam um aviso que alertava para os conteúdos possivelmente gráficos ou violentos. A mesma publicação encorajava a doação de dinheiro e o protesto contra a decisão tomada pelo Supremo Tribunal.

De acordo com a Associated Press, além do Instagram, também o Facebook ocultou publicações que promoviam o envio de medicamentos para aqueles estados em que o aborto é agora ilegal.

Segundo as plataformas, as publicações estavam a ser apagadas, porque violavam as políticas contra a venda ou doação de determinados produtos, como é o caso de medicamentos, drogas e armas de fogo. No entanto, contrariamente àquelas sobre o aborto, a Associated Press concluiu que publicações semelhantes que mencionavam o envio de armas ou droga por correio não foram removidas pelo Facebook.

Por sua vez, o Instagram reconheceu a categorização dos conteúdos como “sensíveis” e revelou que se tratava de um erro, que já está a ser resolvido.

Num e-mail, um porta-voz da Meta explicou que a empresa não coloca restrições de idade nos conteúdos relacionados com o aborto.

