Stellar Monarch 2: criação de um Império Galáctico

Stellar Monarch 2, é a sequela de um jogo de estratégia para PC desenvolvido pelos polacos da Silver Lemur Games.

O jogo deverá ser lançado ainda este ano, colocando o jogador no papel de um governante espacial com um vasto Império Galáctico para gerir.

Stellar Monarch é um título de estratégia que convida o jogador a criar um império galáctico no qual será o Imperador. Trata-se de um jogo que decorre por turnos e que assenta as suas mecânicas nos famosos 4X (eXplorar, eXpandir, eXtrair, eXterminar).

No entanto, em vez de fixar a sua jogabilidade em redor de aspetos de estratégia mais comuns como criar cidades, criar quintas de produção de alimentos, construir fábricas para produção… Stellar Monarch 2 incide a sua jogabilidade na gestão da Casa Real do nosso império. Basicamente, em vez de se preocupar com questões mais individuais ou de baixo nível, o jogador terá de fazer a gestão do seu Império numa perspetiva macro (numa escala mais abrangente).

O jogador terá de conceder audiências aos seus súbditos e políticos, redigir editais e leis, asignar membros do Conselho e Chefes do Estado Maior, promover a componente diplomática com as diferentes Casas do nosso Império, lidar com assassinos e usurpadores, esmagar rebeldes e decidir quais as prioridades na produção.

O Império do jogador é constituído por centenas de planetas e outra parte importante, da gestão de um império tão grande passa pela constituição e gestão das frotas militares de defesa. Dessa forma, o jogador terá de saber rodear-se dos melhores líderes militares, capazes de gerir uma frota tão grande como a nossa.

Enquanto líder supremo desse império, terá de saber lidar com inúmeros problemas. Assassinos enviados por inimigos tentarão eliminá-lo, rebeldes tentarão derrubá-lo pela força. Usurpadores tentarão sabotar o seu poder.

Para manter a ordem, o seu Palácio e equipa de apoio terão de ser devidamente escolhidos e ser da inteira confiança. Existem intrigas constantes a minar a nossa autoridade e não poderemos dar parte de fracos.

A qualquer momento, o jogador pode despedir governadores que se revelem incompetentes, eleger Almirantes para as suas forças militares.

Outro aspeto importante do jogo é a natureza assimétrica de Stellar Monarch 2. A Inteligência Artificial joga segundo regras ligeiramente diferentes das do jogador. As raças de Aliens comportam-se mais como simples seres que habitam a Galáxia, do que como raças controladas por humanos. Isso transmite-lhes um carácter comportamental um pouco aleatório que impede o jogador de pensar nessas espécies de uma forma linear.

Cada espécie de extraterrestre é diferente e também o seu grau civilizacional será distinto. Enquanto umas são constituídas apenas por bestas primitivas, outras já são mais evoluídas e a relação com cada terá de ser obrigatoriamente diferente.

Stellar Monarch 2 será lançado para PC em 2021, ainda sem data concreta de lançamento.