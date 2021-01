Com previsão de lançamento para março ou abril, o OPPO Find X3 deverá chegar como sucessor da sua fantástica linha de topos de gama. Já aqui podemos comprovar a qualidade do OPPO Find X2 Pro, e realmente o que vier a seguir tem, realmente, que ser surpreendente.

Uma das novidades em torno deste smartphone que está a despertar curiosidade é a sua câmara “microscópio”.

O OPPO Find X3 Pro tem surgido listado como um dos lançamentos da empresa para este novo ano e algumas especificações já foram mesmo divulgadas, ainda que em forma de rumor. O conhecido leaker Evan Blass partilhou aquilo que diz serem imagens oficiais do Find X3 Pro. É então revelado um design distinto e um módulo de câmaras composto por quatro sensores.

OPPO Find X3 Pro terá câmara microscópio

Os rumores apontam para câmaras com dois sensores de 50 MP fabricados pela Sony para fotos padrão e ultra-wide. Haverá ainda uma outra câmara de 13 MP para imagens de telefoto com zoom 2X.

No entanto, a peça central deste módulo de câmaras traseiras deverá ser uma câmara macro de “microscópio” de 3 MP. Olhando às imagens, este deverá ser o pequeno sensor que surge no lado esquerdo. Esta será então para auxiliar a captar imagens com mais pormenores e a uma distância muito mais próxima do que aquilo que conhecemos até então de câmaras macro nos smartphones.

Estamos perante a possibilidade da OPPO oferecer um smartphone de topo com ecrã de 6,7″ e uma taxa de atualização de 120Hz. As tecnologias Super VOOC 2.0 e VOOC Air deverão ser também associadas à bateria, para carregamentos altamente rápidos, com e sem fio.

Evidentemente, o OPPO Find X3 Pro contará com o mais poderoso dos processadores do mercado associado aos smartphones Android, o Snapdragon 888.

Segundo a publicação de Evan Blass, o smartphone deverá chegar entre os meses de março e abril, ao lado dos Find X3 NEO e Find X3 Lite. Deverá, por essa altura, ser também lançado um novo Reno.

Não há, contudo, indicação de preços, mas considerando o preço do OPPO Find X2 Pro, este deverá vir alinhado com o preço dos melhores modelos de smarphones à venda no mercado.

