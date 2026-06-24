Rússia está a “enterrar” os seus bombardeiros Tu-160 Blackjack e Tu-95MS Bear-H

Nem os bombardeiros estratégicos da Rússia parecem estar seguros. A crescente eficácia dos ataques com drones ucranianos está a obrigar Moscovo a procurar esconder os seus aviões mais valiosos, incluindo os Tu-160 Blackjack e Tu-95MS Bear-H, revelando uma vulnerabilidade cada vez mais difícil de disfarçar dentro do próprio território russo.

Rússia constrói hangares gigantes para proteger os seus bombardeiros

A Rússia está a construir enormes estruturas de proteção na base aérea de Engels, uma das mais importantes do país para a aviação estratégica. As imagens de satélite mostram a construção de pelo menos 17 hangares reforçados, destinados a albergar bombardeiros nucleares Tu-160 e Tu-95MS.

Localizada a cerca de 480 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, Engels era considerada durante décadas um local relativamente seguro. Contudo, a realidade da guerra moderna está a mudar rapidamente.

A proliferação de drones de longo alcance transformou bases militares afastadas da linha da frente em potenciais alvos. O que antes era retaguarda passou a estar ao alcance de ataques cada vez mais precisos e difíceis de intercetar.

Operação Spiderweb mudou tudo

Grande parte desta mudança foi desencadeada pela chamada Operação Spiderweb, conduzida pela Ucrânia em junho de 2025. Segundo informações divulgadas pelas autoridades ucranianas, a operação envolveu a introdução clandestina de 117 drones explosivos em território russo.

Os aparelhos foram transportados em camiões de mercadorias e lançados perto de várias bases aéreas russas, incluindo Diáguilevo, Ivánovo, Bélaya e Olenya.

Os resultados terão sido devastadores. A Ucrânia afirmou que a operação atingiu 41 aeronaves e causou danos avaliados em cerca de sete mil milhões de dólares. Entre os alvos encontravam-se bombardeiros estratégicos Tu-22M3, aviões-cisterna Il-78 e aeronaves de alerta aéreo A-50, consideradas extremamente importantes para as operações russas.

Kiev garante ainda que parte significativa dos aparelhos atingidos nunca mais poderá voltar ao serviço.

O problema dos aviões que não podem ser substituídos

Ao contrário de outros equipamentos militares, alguns dos bombardeiros estratégicos russos são praticamente impossíveis de substituir. O Tu-160, por exemplo, continua a ser o maior bombardeiro supersónico em operação no mundo. Embora a Rússia tenha retomado parte da sua produção, a capacidade industrial está longe de permitir uma reposição rápida das perdas.

Cada aeronave representa um investimento de centenas de milhões de dólares e exige anos de construção. Por outro lado, muitos dos drones utilizados pela Ucrânia custam apenas alguns milhares de dólares.

Esta diferença de custos está a alterar profundamente o equilíbrio económico da guerra. Com recursos relativamente reduzidos, a Ucrânia consegue ameaçar equipamentos militares cujo valor é dezenas de milhares de vezes superior.

Nem os truques russos resultaram

Antes de avançar para a construção dos novos hangares, a Rússia tentou proteger os seus aviões através de métodos mais simples. Em algumas bases foram pintadas silhuetas falsas de aeronaves nas pistas e colocados pneus sobre as asas dos bombardeiros, numa tentativa de enganar os sensores dos drones. As medidas revelaram-se insuficientes.

Em janeiro de 2025, um ataque ucraniano provocou um grande incêndio nos depósitos de combustível de Engels. Poucos meses depois, outro drone atingiu instalações de armazenamento de munições na mesma base. Os incidentes demonstraram que os abrigos convencionais e as estratégias de camuflagem já não oferecem a proteção necessária.

O fim da retaguarda segura

Os drones estão a transformar profundamente a forma como as guerras são travadas. Ao voarem a baixa altitude, muitas vezes seguindo o relevo do terreno e recorrendo a transmissão de vídeo em tempo real, conseguem evitar muitos dos sistemas de radar tradicionais.

O resultado é simples: bases militares que antes eram consideradas seguras deixaram de o ser. A construção acelerada de hangares fortificados em Engels mostra que Moscovo reconhece essa nova realidade. E a Rússia poderá não ser a única.

Especialistas acreditam que os Estados Unidos e vários países da NATO poderão seguir o mesmo caminho nos próximos anos, reforçando a proteção física dos seus aviões mais valiosos perante uma ameaça que se tornou impossível de ignorar.