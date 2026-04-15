Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR

O Governo está a preparar o regresso de uma estrutura histórica da Guarda Nacional Republicana: a Brigada de Trânsito (BT). Extinta em 2009, esta unidade poderá voltar ao ativo como parte de uma estratégia para reforçar a segurança rodoviária no país.

A reativação da Brigada de Trânsito surge num contexto de crescente preocupação com a sinistralidade rodoviária. A ideia passa por reforçar a fiscalização nas estradas, sobretudo nos grandes eixos, e garantir uma atuação mais especializada e uniforme.

Segundo informações avançadas, esta medida integra um pacote mais amplo de ações para reduzir acidentes e melhorar o controlo do tráfego.

Brigada de Trânsito da GNR: porque foi extinta?

A Brigada de Trânsito foi descontinuada em 2009, na sequência de uma reorganização interna da GNR. Na altura, as suas funções foram distribuídas por outras estruturas, como a Unidade Nacional de Trânsito e os destacamentos territoriais.

No entanto, ao longo dos anos, vários especialistas e profissionais da área têm defendido o regresso desta unidade, argumentando que a especialização e a cadeia de comando própria eram uma mais-valia no combate à indisciplina rodoviária.

O que pode mudar na prática?

Se avançar, a nova Brigada de Trânsito deverá trazer:

Maior presença policial nas estradas

Fiscalização mais direcionada e eficaz

Uniformização de procedimentos a nível nacional

Reforço do combate a infrações graves (excesso de velocidade, condução perigosa, etc.)

A aposta passa também por aumentar o efeito dissuasor junto dos condutores, numa altura em que os números da sinistralidade continuam a preocupar as autoridades.