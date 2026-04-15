Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR
O Governo está a preparar o regresso de uma estrutura histórica da Guarda Nacional Republicana: a Brigada de Trânsito (BT). Extinta em 2009, esta unidade poderá voltar ao ativo como parte de uma estratégia para reforçar a segurança rodoviária no país.
A reativação da Brigada de Trânsito surge num contexto de crescente preocupação com a sinistralidade rodoviária. A ideia passa por reforçar a fiscalização nas estradas, sobretudo nos grandes eixos, e garantir uma atuação mais especializada e uniforme.
Segundo informações avançadas, esta medida integra um pacote mais amplo de ações para reduzir acidentes e melhorar o controlo do tráfego.
Brigada de Trânsito da GNR: porque foi extinta?
A Brigada de Trânsito foi descontinuada em 2009, na sequência de uma reorganização interna da GNR. Na altura, as suas funções foram distribuídas por outras estruturas, como a Unidade Nacional de Trânsito e os destacamentos territoriais.
No entanto, ao longo dos anos, vários especialistas e profissionais da área têm defendido o regresso desta unidade, argumentando que a especialização e a cadeia de comando própria eram uma mais-valia no combate à indisciplina rodoviária.
O que pode mudar na prática?
Se avançar, a nova Brigada de Trânsito deverá trazer:
- Maior presença policial nas estradas
- Fiscalização mais direcionada e eficaz
- Uniformização de procedimentos a nível nacional
- Reforço do combate a infrações graves (excesso de velocidade, condução perigosa, etc.)
A aposta passa também por aumentar o efeito dissuasor junto dos condutores, numa altura em que os números da sinistralidade continuam a preocupar as autoridades.
Já todos tínhamos saudades da bela corrupção de beira de estrada, havia agentes que pagavam a outros agentes para trocar de local de brigada, mas é só por prevenção rodoviária. 🙂 🙂 🙂
Lá vou eu ter que voltar a pagar pão com chouriço e cerveja…
E muito bem. Quem acha mal é quem tem algo a esconder, tão simples quanto isso.
Vou-vos dizer um segredo: Conduzam bem e cumpram a lei, e vão ver que ninguém vos chateia. Não sejam o ‘Manel GT’ da vossa rua.