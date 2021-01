Cozinha robótica faz mais de 5.000 receitas e ainda se limpa sozinha

Mesmo no meio de uma pandemia, a CES deste ano mantém-se como palco para a apresentação de muitas novas e inovadoras tecnologias. E muitas delas merecem mesmo ser divulgadas.

É o caso da Moley Robotic Kitchen, uma cozinha robótica capaz de confecionar mais de 5 mil receitas. Mas, para além disso, ainda se limpa totalmente sozinha.

No segmento tecnológico, há milhões de fantásticas ideias por esse mundo fora. Umas amadoras, e outras mais profissionais, mas a grande parte tem como objetivo levar ao consumidor a melhor experiência capaz de facilitar a sua vida. Nomeadamente nas tarefas do quotidiano.

A CES é um dos eventos mais escolhidos para as empresas apresentarem as suas ideias, conceitos e projetos. Desta forma na CES 2021 têm sido reveladas várias novas tecnologias. Desde os mais pequenos gadgets, aos equipamentos mais elaborados.

Uma dessas ideias, e talvez a mais extravagante de todas, é a Moley Robotic Kitchen. É uma cozinha robótica que conta com vários braços robóticos capazes de preparar mais de 5 mil receitas. Tudo isto desde o início até ao fim, sem qualquer necessidade de ação humana.

Mas esta tecnologias não é apenas um protótipo apresentado num evento. Esta cozinha é completamente real e até já está à venda no site da empresa Moley.

Os braços robóticos conseguem abrir o frigorífico, ir buscar coisas aos armários e escolher os utensílios adequados. Mas também são capazes de ajustar a temperatura do fogão e mexer os ingredientes até a refeição estar pronta.

De acordo com a Moley:

O sistema Moley Robotics não cozinha como uma máquina. Ele capta as habilidades humanas em movimento. Tim Anderson, inovador culinário e vencedor da prestigiada competição MasterChef em 2011, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da cozinha robótica, com as suas técnicas de culinária gravadas em 3D e depois traduzidas em elegantes movimentos digitais através de algoritmos personalizados.