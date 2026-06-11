Star Wars: Galactic Racer prepara-se para… voar

A Fuse Games e a Lucasfilm Games preparam-se para lançar Star Wars: Galactic Racer mas, enquanto isso não acontece, revelaram novos pormenores sobre o jogo de corrida que está a suscitar fortes expetativas dentro dos fãs. Venham conhecer um pouco mais.

O universo Star Wars é, definitivamente, um dos mais ricos no que respeita a fontes de inspiração e criatividade. Com dezenas de livros, jogos, filmes,... é um dos universos de ficção mais explorados e isso parece não vir a diminuir nos próximos tempos.

Isto pois, encontra-se previsto para Outubro deste ano, o lançamento de Star Wars: Galactic Racer, um frenético jogo de corridas intergalácticas e as novidades já começaram a jorrar, tal como agora no Summer Game Fest 2026.

Com efeito, foi no Summer Game Fest 2026, que mais detalhes puderam ser confirmados pelos fãs que puderam vislumbrar um pouco mais da rivalidade entre o campeão da Liga Galáctica, Kestar Bool, e o misterioso desafiante Shade. Além disso, tiveram contacto com o novo cenário de Derven Acos e puderam dar um primeiro olhar sobre as corridas de pods além do Circuito de Mos Espa.

A história de Star Wars: Galactic Racer conta-nos como pilotos de elite de toda a Galáxia são convidados a se juntarem à Liga Galáctica, uma liga clandestina de corridas nascida na anárquica Orla Exterior, fundada pelo entusiasta de corridas Darius Pax. Embora Pax tenha fundado a Liga, o influente piloto Kestar Bool tornou-se no seu campeão e não hesitará em fazer seja o que for preciso, para manter o título. Sem ter para onde recorrer, Pax recruta Shade, um piloto solitário com uma vingança pessoal contra a família Bool, para entrar na Liga Galáctica e acabar com o reinado de Kestar antes que sua corrupção se torne irreversível.

De forma a provar o seu valor na Liga Galáctica, os pilotos terão de participar numa série de desafios criados para testar todas as suas habilidades e resistência. A campanha, baseada em fases, permite que os jogadores criem o seu próprio caminho através da Liga, escolhendo entre diferentes eventos à medida que progridem, com desbloqueios exclusivos e novos desafios a cada passo. Não há como voltar atrás depois da escolha de um evento, e se um piloto sofrer muitas quedas, será eliminado da competição e precisará recuperar, reconstruir a sua nave e começar tudo de novo.

Apenas certas vantagens e desbloqueios obtidos em tentativas anteriores são mantidos para a próxima fase. Os pilotos começarão cada competição a partir do zero, com novas decisões e escolhas a fazer para ter mais uma hipótese de derrotar o campeão da liga, Kestar Bool.

Kestar e Shade são os personagens principais da campanha de Star Wars: Galactic Racer, mas há muitos outros pilotos e disputa pelo primeiro lugar. No trailer agora revelado, podemos ver Shade enquanto explora o paddock, e outros pilotos se encontram para partilhar as suas histórias, lançar desafios e até mesmo oferecer apoio. O paddock de cada planeta conta com a mecânica Hibi e a sua oficina exclusiva. Aí, Shade pode instalar novas peças, obtidas por meio de conquistas ou compradas da própria Hibi, que oferecem melhorias de atributos e habilidades para aprimorar o estilo de corrida de cada jogador enquanto se preparam para as provas pelo circuito.

A recém-revelada localização de Derven Acos é o teste definitivo da Liga Galáctica: uma arena construída sob medida para a liga de corridas. Derven Acos apresenta todas as condições planetárias que os pilotos encontrarão ao longo da temporada, combinadas em um desafio implacável que levará as habilidades dos pilotos ao limite. Os pilotos precisarão de nervos de aço e uma configuração impecável para os eventos principais da Liga Galáctica.

Star Wars: Galactic Racer será lançado a 6 de outubro de 2026, para Playstation 5, Xbox Series X, e PC.