WhatsApp tem 5 dias para aceitar IA da concorrência ou Meta recebe multa milionária

A Comissão Europeia deu à Meta cinco dias para reabrir o WhatsApp à IA da concorrência. Este é um tema antigo e que tem dado muita discussão. Volta agora e caso a empresa não cumpra a determinação, poderá ser multada até 10% da sua receita anual.

WhatsApp tem 5 dias para aceitar IA da concorrência

A 15 de janeiro, a Meta bloqueou o acesso ao WhatsApp para fornecedores de IA concorrentes, como o ChatGPT e o Perplexity. Desde então, apenas a Meta AI, a inteligência artificial própria da empresa, está disponível. Menos de um mês depois, a 9 de fevereiro de 2026, a Comissão Europeia emitiu um parecer preliminar afirmando que a gigante americana violou as regras europeias de concorrência.

Agora, Bruxelas está a apertar o cerco, e de forma significativa. A UE emitiu um ultimato à Meta para que reabra o WhatsApp à IA concorrente. A Comissão Europeia não parece estar a encarar a situação com leviandade, alegando "danos graves e irreparáveis ​​à concorrência". A Comissão Europeia ordenou que a Meta reabra o WhatsApp Business aos assistentes de IA concorrentes, no prazo de cinco dias úteis.

Esta obrigação está prevista na Lei dos Mercados Digitais (DMA). A Comissão Europeia está a solicitar à Meta que reabra a API do WhatsApp Business para que o ChatGPT e outros concorrentes possam voltar a estar acessíveis ao público em geral no WhatsApp. O objetivo é permitir que os utilizadores europeus escolham livremente um assistente de IA no WhatsApp, seja ele da Meta ou de um dos seus concorrentes.

We've issued an interim order requiring Meta to restore free access to WhatsApp for rival AI assistants. Our ongoing antitrust investigation aims to prevent dominant platforms from shutting out smaller innovators. For a fair, competitive digital space ↓ link.europa.eu/PBmmVF [image or embed] — European Commission (@ec.europa.eu) 9 de junho de 2026 às 17:13

Meta arrisca-se a receber multa milionária

Caso a empresa de Mark Zuckerberg não cumpra a determinação da UE, poderá enfrentar multas de até 10% da sua receita anual global, além de penalizações diárias. A receita da Meta está projetada para atingir os 187 mil milhões de dólares em 2025. De notar que a Comissão Europeia apenas menciona o ChatGPT como concorrente da Meta. Não foi se sabe quais os fornecedores de IA que poderão integrar o WhatsApp na Europa.

Como era de esperar, a Meta anunciou a sua intenção de recorrer. A empresa de Mark Zuckerberg acredita que tal decisão permitiria que "a OpenAI e algumas das maiores empresas do mundo utilizassem o produto pago WhatsApp Business de forma gratuita". O WhatsApp tem mais de dois mil milhões de utilizadores em todo o mundo e, por isso, o que está em causa é muito importante.

A Meta tem todo o interesse em proteger a sua plataforma, enquanto os concorrentes estão desesperados por ter acesso à mesma. Esta não é a primeira disputa entre a União Europeia e a Meta. Em 2025, a empresa foi multada em 200 milhões de euros por violar o DMA. Em novembro de 2024, foi condenada a pagar quase 800 milhões de euros por práticas abusivas relacionadas com o seu serviço de publicidade Marketplace.