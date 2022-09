Steam Deck já tem mais jogos compatíveis do que todo o catálogo da PlayStation 4

A Valve lançou a sua consola portátil Steam Deck no final do mês de fevereiro deste ano. E o equipamento está aos poucos a conquistar um terreno sólido no segmento gaming, não só pelo hardware, mas sobretudo pelo conteúdo.

E agora os dados mais recentes indicam que já existem mais jogos compatíveis para a consola da dona da Steam do que todo o catálogo da PlayStation 4 da Sony.

Steam Deck tem mais jogos compatíveis do que a PS4

A Steam Deck é uma consola que se está a tornar rapidamente cada vez mais popular entre os jogadores, especialmente entre aqueles que pretendem diversão ao mesmo tempo que conseguem mobilidade e não se limitam a estar sentados a um computador ou em frente à televisão. E, por isso mesmo, a dona da Valve até já aumentou a sua capacidade de produção do equipamento, para que este chegue a cada vez mais pessoas.

Quando este equipamento da Valve chegou, ainda não tinha muitos jogos compatíveis, como seria de esperar. Mas, aos poucos, foi conseguindo rechear-se de muitas mais opções e, atualmente já ultrapassa os 5.000 títulos disponíveis.

A novidade foi divulgada e celebrada pela própria página oficial da Steam Deck na rede social Twitter.

E, em termos de comparação, a consola da Valve já tem então mais jogos compatíveis do que a popular PlayStation 4 da Sony, que conta com um catálogo de 3.268 títulos. Mas esta diferença ainda poderá vir a ser maior, uma vez que a empresa da Steam Deck já testou perto de 7.000 jogos ao todo, sendo que 2.000 desses foram classificados como não tendo suporte. Convém salientar que deste total também fazem parte jogos de realidade virtual, característica que não será muito adequada para consolas deste género.

Relativamente aos jogos mais jogados até agora na Steam Deck, estes são Vampire Survivors, Cult of the Lamb, Elden Ring, Marvel's Spider-Man Remastered, Stardew Valley, No Man's Sky, Hades, MultiVersus, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition e Monster Hunter Rise.

Já tem ou está a pensar comprar a consola Steam Deck?