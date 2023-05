Nvidia vai arrefecer os seus servidores com líquido para carros

As empresas tecnológicas estão constantemente a tentar encontrar novas formas de lidar com os desafios com que se deparam diariamente. Neste sentido, sabe-se agora que a Nvidia vai arrefecer os seus servidores do metaverso com nada menos do que líquido usado nos carros para o efeito.

Nvidia usará líquido dos carros para arrefecer os servidores do metaverso

A Nvidia revelou através do seu site oficial que vai recorrer ao líquido para carros para arrefecer os servidores do seu metaverso Omniverse e, desta forma, ajudar os equipamentos a conseguir mais facilmente alcançar a máxima velocidade de clock possível num ambiente estável.

Este líquido, que se encontra no arrefecimento e ar condicionado dos carros, é uma solução fora do comum, mas que a fabricante norte-americana irá usar não só para reforçar o desempenho das máquinas, como também porque se trata de uma opção que fica mais acessível e, assim, não tem que se implementar uma nova arquitetura nem investir 'rios de dinheiro' em sistemas de refrigeração avançados.

Para que seja possível aumentar a velocidade do clock, uma das soluções passa por se usar uma solução de arrefecimento avançada e personalizada. Um exemplo é o da Microsoft que tem uma grande parte dos seus servidores em instalações no fundo do mar.

Esta solução da Nvidia consiste então no uso de líquido automóvel da Nvidia. A empresa de Jensen Huang optou por não usar o arrefecimento líquido convencional uma vez que este não pode dissipar mais do que 40 W por cm2 e o nitrogénio líquido é muito mais caro para ser usado de forma continuada e em grandes quantidades.

Para que esta solução posso servir, a Nvidia terá que adaptar a construção das máquinas de forma a que o líquido não danifice os chips. Em primeiro lugar, os chips serão arrefecidos em placas frias e o líquido refrigerante evapora devido ao calor gerado pelos processadores e depois condensa e volta à sua forma líquida. E para que o líquido não escape, a Nvidia diz que os servidores estarão completamente selados.

Comparativamente ao arrefecimento através da circulação de ar, esta estratégia vai oferecer 20% mais eficiência e irá reduzir os custos em 5%. Pode conhecer melhor este projeto aqui.